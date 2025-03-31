Деловые ведомости
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Деловые ведомости
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  • OMX Tallinn0,03%1 954,99
  • OMX Vilnius0,26%1 158,38
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  • DOW 30−1,69%41 583,9
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  • 31.03.25, 08:43

Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На этой неделе ожидаются новости от компаний, связанных с судоходством, а также станет известно, каковы планы президента США Дональда Трампа относительно новых тарифов.
В четверг ожидаются новости из морской отрасли: Tallink Grupp сообщит о грузообороте за март, а Tallinna Sadam представит отчёт за прошедший финансовый год.
  • В четверг ожидаются новости из морской отрасли: Tallink Grupp сообщит о грузообороте за март, а Tallinna Sadam представит отчёт за прошедший финансовый год.
Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.
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