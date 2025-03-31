Назад 31.03.25, 08:43 Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать На этой неделе ожидаются новости от компаний, связанных с судоходством, а также станет известно, каковы планы президента США Дональда Трампа относительно новых тарифов.

В четверг ожидаются новости из морской отрасли: Tallink Grupp сообщит о грузообороте за март, а Tallinna Sadam представит отчёт за прошедший финансовый год.

Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.