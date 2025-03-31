Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

В четверг ожидаются новости из морской отрасли: Tallink Grupp сообщит о грузообороте за март, а Tallinna Sadam представит отчёт за прошедший финансовый год.
Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.
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Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.