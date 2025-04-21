Деловые ведомости
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Деловые ведомости
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  • OMX Riga−0,17%862,35
  • OMX Tallinn0,1%1 955,68
  • OMX Vilnius−0,39%1 143,3
  • S&P 500−2,1%5 171,72
  • DOW 30−1,88%38 404,9
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  • 21.04.25, 12:50

Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На этой неделе местную биржу ожидает шквал отчетов, а также поступят первые результаты от американских технологических гигантов. В понедельник на Балтийской фондовой бирже – выходной.
Местные банки – LHV и Coop – объявят о своих результатах за первый квартал в начале недели.
  • Местные банки – LHV и Coop – объявят о своих результатах за первый квартал в начале недели.
  • Foto: Лийз Трейманн
Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.
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