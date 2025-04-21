Назад 21.04.25, 12:50 Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать На этой неделе местную биржу ожидает шквал отчетов, а также поступят первые результаты от американских технологических гигантов. В понедельник на Балтийской фондовой бирже – выходной.

Местные банки – LHV и Coop – объявят о своих результатах за первый квартал в начале недели.

Foto: Лийз Трейманн

Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.