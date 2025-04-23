Прибыль Coop Pank за год сократилась, но превзошла ожидания аналитиков

Как отметил уходящий глава Coop Pank Маргус Ринк, именно тогда, когда экономическая ситуация начала улучшаться, началась торговая война.
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В первом квартале Coop Pank наращивал объемы бизнеса вдвое быстрее роста рынка – увеличилось как число клиентов, так и объемы депозитов и кредитного портфеля. К концу квартала доля Coop Pank на рынке депозитов составила 6,3%, а на рынке кредитов – 6,6%.
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