Деловые ведомости
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Деловые ведомости
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  • 12.06.25, 17:21

Вкус биржи: превед, медвед! Зарубились в студии: технический прогресс замедлился?

Фуад Расулов и Ярослав Тавгень поспорили на тему... есть ли в мире технический прогресс? Кажется, кто-то совсем перегрелся на солнышке?
Встречайте, новый мишка: трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов! Он ожидает, что эта команда будет в ближайшее время править.
  • Встречайте, новый мишка: трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов! Он ожидает, что эта команда будет в ближайшее время править.
  • Foto: ChatGPT, который, по мнению Ярослава Тавгеня, "ничего не умеет".
Пока вы обсуждаете, как мирных протестующих в Лос-Анджелесе останавливают полиция и морпехи, рынки продолжают расти и замахиваться на новые максимумы! Чего это они? И почему на это не нужно обращать внимания? Медведи на подходе!
Раздобыли хрустальный шар, да бракованный. Нет, дело не в том, что не радует, а в том, что прогнозы Bank of America начинают потихоньку не сбываться. Поэтому мы решили вас с ними ознакомить!
Превед, медвед! Короткие позиции растут. Почему мишеньки так осмелели?

Статья продолжается после рекламы

Пора валить? Пятая волна домохозяек? Чистильщик обуви купил третий Лексус? 30% акций принадлежат домохозяйствам.
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
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