Назад 12.06.25, 17:21 Вкус биржи: превед, медвед! Зарубились в студии: технический прогресс замедлился? Фуад Расулов и Ярослав Тавгень поспорили на тему... есть ли в мире технический прогресс? Кажется, кто-то совсем перегрелся на солнышке?

Встречайте, новый мишка: трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов! Он ожидает, что эта команда будет в ближайшее время править.

Foto: ChatGPT, который, по мнению Ярослава Тавгеня, "ничего не умеет".

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Превед, медвед! Короткие позиции растут. Почему мишеньки так осмелели?

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