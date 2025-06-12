Вкус биржи: превед, медвед! Зарубились в студии: технический прогресс замедлился?

Встречайте, новый мишка: трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов! Он ожидает, что эта команда будет в ближайшее время править.
Foto: ChatGPT, который, по мнению Ярослава Тавгеня, "ничего не умеет".
Пока вы обсуждаете, как мирных протестующих в Лос-Анджелесе останавливают полиция и морпехи, рынки продолжают расти и замахиваться на новые максимумы! Чего это они? И почему на это не нужно обращать внимания? Медведи на подходе!
Раздобыли хрустальный шар, да бракованный. Нет, дело не в том, что не радует, а в том, что прогнозы Bank of America начинают потихоньку не сбываться. Поэтому мы решили вас с ними ознакомить!
Превед, медвед! Короткие позиции растут. Почему мишеньки так осмелели?
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Пора валить? Пятая волна домохозяек? Чистильщик обуви купил третий Лексус? 30% акций принадлежат домохозяйствам.
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
На горизонте не просматривается ни международной безопасности, ни четырехполосного шоссе от Йыхви до Нарвы, ни сокращения рабочей недели до четырех дней. Зато ясно виден расцвет технологии военных беспилотников, а еще проект АЭС в Эстонии получил новое дыхание. Обсуждаем главные темы недели в подкасте «Делов-то».
Миллиардеры братья-близнецы Уинклвосс, активно работающие сейчас на крипторынке и некогда враждовавшие с Марком Цукербергом из-за прав на Facebook, подали конфиденциальную заявку на проведение IPO своей криптоплатформы Gemini.
Лето — это время, когда для многих компаний наступает пик сезона: растёт интерес со стороны клиентов, сезонные товары и услуги становятся особенно популярными, а планы по расширению получают новый импульс. Именно для такого периода у нас отличная новость — началась летняя кампания по бизнес-кредитам Laen.ee!