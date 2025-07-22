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  • 22.07.25, 11:36

Прибыль LHV Group снизилась за год на 20%

Во втором квартале LHV Group заработала 30,8 миллиона евро чистой прибыли, что на 20% меньше, чем годом ранее.
Прибыль LHV Group снизилась за год на 20%
  • Foto: AP/Scanpix
Во втором квартале 2025 года LHV Group на фоне сниженных процентных ставок заработала на 1,6 миллиона евро больше чистой прибыли, чем в предыдущем квартале, сообщила группа. Кредитный портфель LHV Group достиг 5 миллиардов евро, а доходность собственного капитала, принадлежащего акционерам группы, составила 17,4%.
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