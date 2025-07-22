Прибыль LHV Group снизилась за год на 20%

По словам участников дискуссии о рынке облигаций на инвестиционном фестивале Äripäev, местный долговой рынок переживает сегодня бум. Это открывает хорошие возможности для всех участников, однако риски увеличиваются, и вероятность дефолта и других неприятных сюрпризов также возрастает.