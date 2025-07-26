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  • 26.07.25, 14:30

Основатель Amazon избавился от акций стоимостью 954 млн долларов

Основатель и председатель совета директоров Amazon Джефф Безос продал в июле акции компании на сумму 5,7 миллиарда долларов.
Джефф Безос во время своей свадьбы в Венеции.
  • Джефф Безос во время своей свадьбы в Венеции.
  • Foto: AP/Scanpix
Согласно опубликованному в мае плану продажи 25 миллионов акций, Безос начал распродажу своих акций Amazon в июле, конвертировав в наличные ценные бумаги на сумму 737 миллионов долларов вскоре после состоявшейся в конце июня свадьбы в Венеции. Продажи продолжались на протяжении всего июля и до текущей недели – в среду и четверг он избавился от акций стоимостью 954 миллиона долларов, сообщает Bloomberg.
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