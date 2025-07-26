Основатель Amazon избавился от акций стоимостью 954 млн долларов

Согласно опубликованному в мае плану продажи 25 миллионов акций, Безос начал распродажу своих акций Amazon в июле, конвертировав в наличные ценные бумаги на сумму 737 миллионов долларов вскоре после состоявшейся в конце июня свадьбы в Венеции. Продажи продолжались на протяжении всего июля и до текущей недели – в среду и четверг он избавился от акций стоимостью 954 миллиона долларов, сообщает Bloomberg.
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Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым сокрушаемся, что нас не позвали на свадьбу Джеффа Безоса, поэтому приходится тупо анализировать рынок и комментировать фейлы Маска.
Ведущие подкаста Swedbank «Investeerimisjutud» Меэлис Маазик и Тармо Танилас поделились на Инвестиционном фестивале своим мнением о происходящем на рынках и на этом фоне озвучили «ракетные» предупреждения – идеи, цена которых может многократно вырасти.