Билл Гейтс пообещал раздать 99% своего состояния

Основатель Microsoft Билл Гейтс посвящает большую часть своего времени деятельности благотворительного фонда Gates Foundation.
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В своем блоге Гейтс написал, что за последние 25 лет через свой фонд он Gates Foundation передал на благотворительность более 100 млрд долларов, и в следующие два десятилетия намерен пожертвовать вдвое больше.
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Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.