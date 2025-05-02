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  • 02.05.25, 14:00

Облачный бизнес Amazon заставил инвесторов волноваться

Американский гигант электронной коммерции Amazon в первом квартале не оправдал часть ожиданий аналитиков, и цена акций на постторговой сессии снизилась.
Облачный бизнес Amazon известен под аббревиатурой AWS (Amazon Web Services).
  • Облачный бизнес Amazon известен под аббревиатурой AWS (Amazon Web Services).
  • Foto: Reuters/Scanpix
Облачный бизнес Amazon Web Services вырос в первом квартале на 16,9%, до 29,27 миллиарда долларов, однако ожидания аналитиков LSEG были выше: прогнозировался рост на 17,4%, до 30,9 миллиарда долларов, сообщает Reuters.
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