Вкус биржи: у Tesla плохо вообще все

В конце этой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым дико удивились тому, что об эстонском стартапе внезапно заговорили мировые СМИ.
- Падение продаж Tesla продолжается. Как тебе такое, Илон Маск?
- Foto: Брэндон Бэлл / Getty Images / AFP / Scanpix
Сохранение свободного падения! Продажи Tesla упали (надо же). Акции следом?
Страна восходящих тарифов! Япония открыла свой рынок для США.
Эстонский брокер привлек 23 миллиона долларов! Трепещи, Робин Гуд?!
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Помогите Даше найти классный отчет! А где искать? В Гугле!
Детишки возвращаются! GameStop наносят ответный удар? Меместокам пророчат новый успех на бирже.
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