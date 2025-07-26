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Деловые ведомости
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  • 26.07.25, 12:04

Вкус биржи: у Tesla плохо вообще все

В конце этой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым дико удивились тому, что об эстонском стартапе внезапно заговорили мировые СМИ.
Падение продаж Tesla продолжается. Как тебе такое, Илон Маск?
  • Падение продаж Tesla продолжается. Как тебе такое, Илон Маск?
  • Foto: Брэндон Бэлл / Getty Images / AFP / Scanpix
Сохранение свободного падения! Продажи Tesla упали (надо же). Акции следом?
Страна восходящих тарифов! Япония открыла свой рынок для США.
Эстонский брокер привлек 23 миллиона долларов! Трепещи, Робин Гуд?!

Статья продолжается после рекламы

Помогите Даше найти классный отчет! А где искать? В Гугле!
Детишки возвращаются! GameStop наносят ответный удар? Меместокам пророчат новый успех на бирже.
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