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  • 23.07.25, 12:58

Мемы возвращаются на биржу, Лабубу обогнали «Газпром»

На биржах царят несерьезные настроения: в США новое ралли мемных акций, в Гонконге производитель кукол Лабубу стоит столько, что обогнал по капитализации российский «Газпром».
Куклы Лабубу выставлены в витрине в Германии, куда больше не поставляет газ российский «Газпром», уступивший Лабубу в капитализации.
  • Куклы Лабубу выставлены в витрине в Германии, куда больше не поставляет газ российский «Газпром», уступивший Лабубу в капитализации.
  • Foto: Саша Телен
«На дворе не 2021 год», – пишет Bloomberg, вспоминая первый всплеск интереса к так называемому мемному движению на бирже. Тогда акции компаний, которые двигались в сторону банкротства, приобретали широкую популярность среди молодых трейдеров – они скупали эти бумаги, повышая их стоимость на сотни процентов в день. Без каких-то фундаментальных оснований, просто потому что могли. Так однажды акции GameStop подскочили на десятки процентов за день, после того как активист-инвестор Райан Коэн, как раз крупный акционер GameStop, опубликовал в Твиттере фотографию рожка мороженого из McDonald’s.
В 2021 году некоторые полагали, что это фото стало причиной роста акций GameStop.
  • В 2021 году некоторые полагали, что это фото стало причиной роста акций GameStop.
Сейчас ралли у других акций. «В 2025 году, в период мем-ажиотажа, самыми популярными компаниями являются Opendoor Technologies Inc. и Kohl's Corp.», – сообщает Bloomberg. Акции ритейлера Kohl's закрылись во вторник на отметке $14,34 за акцию, прибавив 38%. Акции Opendoor, занимающейся куплей-продажей жилой недвижимости, упали на 10% после шестидневного роста, превысившего 300%. Во вторник к списку любимчиков добавился всемирно известный производитель пончиков Krispy Kreme.
Его акции подскочили во вторник на 27%, что стало их лучшим внутридневным ростом более чем за год. Этому способствовал ажиотаж в социальных сетях без каких-либо явных фундаментальных причин, разве что опять трейдеры пожалели неудачников – еще в понедельник падение акций с начала года составляло 66%.

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Как и четыре года назад, трейдеры-любители вкладывают средства в компании с низкой ценой акций в надежде быстро разбогатеть. И, как и тогда, это происходит на фоне всеобщей рыночной эйфории: индекс S&P 500 достиг исторического максимума, биткоин удвоился менее чем за год. Вот почему «компании-пустышки» снова в моде.
В последнее время я наблюдаю признаки «бегства в мусор».
Стив Сосник
главный стратег Interactive Brokers
«Недавний рост, который на начальном этапе во многом был обусловлен покупкой акций компаний с высокой капитализацией и основных индексов отдельными инвесторами, подтолкнул многих к более рискованным видам инвестиций», – цитирует агентство Стива Сосника, главного стратега Interactive Brokers.
А на Гонконгской фондовой бирже стабильно высоко котируются бумаги производителя игрушек Лабубу, компании PopMart. Накануне ее капитализация составила $44 млрд. Что, как обратили внимание российские СМИ, больше, чем у газового гиганта «Газпром». Капитализация компании, от которой еще недавно зависел энергорынок ЕС, составляет $38 млрд. В памятном довоенном 2021 году «Газпром» занимал 1-е место по капитализации в России, а в этом году стоимость компании упала до минимума за последние 15 лет. В 2008 году руководитель компании Алексей Миллер обещал, что «капитализация "Газпрома" в течение семи-восьми лет достигнет уровня в $1 триллион».
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