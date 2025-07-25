Деловые ведомости
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  • 25.07.25, 16:34

Делов-то: мышиная возня вокруг кресла мэра. Кто виноват в росте цен?

Новый завод в Нарве и перебранки в Таллиннской мэрии, характеристики политиков от Марью Лауристин и цены на еду обсуждаем в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
Делов-то: мышиная возня вокруг кресла мэра. Кто виноват в росте цен?
Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере ушел в отставку после провального голосования по отмене платы за места в детсадах, и Партия реформ вышла из коалиции, оставив столицу под управлением меньшинства до выборов. Премьер-министр Кристен Михал признал провал партии в Таллинне, извинился перед сторонниками и гражданами, пообещал навести порядок и исключил возможные союзы с центристами и EKRE, напомнив, что долгие годы добивался ухода центристов от власти в столице и «вноса эстонского флага» в представительский орган.
К чему такая драма от главы государства? И действительно ли «белки» могут позволить себе принципиально не сотрудничать с центристами?
Кто из политиков, кроме Михаила Кылварта, может претендовать на кресло таллиннского градоначальника?

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Одна из самых опытных политических деятельниц Эстонии, почетный профессор Тартуского университета Марью Лауристин дала общественному вещанию развернутый комментарий с характеристиками политиков, имена которых на слуху прямо сейчас. Михаил Кылварт – «мастер единоборств», Евгений Осиновский – набрал очки за счет спокойствия и уравновешенности, а Кристен Михал — скорее бухгалтер чем национальный лидер. Спорим и соглашаемся с меткими ярлыками.
Рост цен на продукты в Эстонии вновь вызвал волну недовольства: петицию за снижение НСО на них подписали 72 000 человек, ее поддержали соцдемы и центристы. Но министр финансов Юрген Лиги – против, а министр сельского хозяйства Хендрик Террас и вовсе приостановил заказанное прошлым правительством исследование влияния налога на цены. Что на самом деле влияет на стоимость еды, и только ли в налоге с оборота дело? Об этом Ярослав Тавгень говорит с владельцем сети магазинов Grossi Олегом Гроссем.
Сравниваем цены в Эстонии со стоимостью продуктов и прочих товаров в Латвии, Германии, Финляндии и даже далекой Португалии. Делимся опытом – где можно было почувствовать себя королем на эстонскую зарплату?
В Нарве стартует строительство уникального завода – из сланцевой золы там будут делать востребованный ресурс, карбонат калия. И все бы хорошо – но одновременно приходит новость из Пярну, где инвесторы из Нидерландов наоборот без объяснений отказались от постройки уже анонсированного завода метанола за 1 млрд евро.
Есть ли будущее у большой промышленности в Эстонии? И есть ли за что критиковать производственную политику правительства?
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