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  • 28.07.25, 08:14

Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На этой неделе несколько биржевых компаний как из Балтии, так и из США объявят свои результаты за второй квартал, а также состоится заседание совета Федеральной резервной системы США.
На этой неделе свои результаты сообщат в том числе американские технологические гиганты Microsoft, Meta, Amazon и Apple.
  • На этой неделе свои результаты сообщат в том числе американские технологические гиганты Microsoft, Meta, Amazon и Apple.
  • Foto: Zumapress.com/Scanpix
Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.
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