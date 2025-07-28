Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На этой неделе свои результаты сообщат в том числе американские технологические гиганты Microsoft, Meta, Amazon и Apple.
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Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.
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Может ли ChatGPT давать дельные советы участникам фондового рынка? Как минимум одному инвестору он предложил купить акции Opendoor за несколько дней до их взлета. Значит ли это, что сейчас рынок разгоняет восстание машин?
Биржевой трейдер Маркус Тамм считает, что хотя акции «большой семерки» технологического сектора США существенно восстановились после большого падения в апреле, за год их доходность остается довольно слабой.