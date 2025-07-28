Назад 28.07.25, 08:14 Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать На этой неделе несколько биржевых компаний как из Балтии, так и из США объявят свои результаты за второй квартал, а также состоится заседание совета Федеральной резервной системы США.

На этой неделе свои результаты сообщат в том числе американские технологические гиганты Microsoft, Meta, Amazon и Apple.

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Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.