Назад 07.08.25, 06:00 Семейная пара с Уолл-стрит продала виллу во Флориде и переезжает в Таллинн, чтобы открыть здесь свой бизнес Семейная пара из США, которая хорошо известна на Уолл-стрит, в скором времени планирует открыть в Таллинне салон здоровья и восстановительной терапии. Даниэль и Кэрол Уилдермут в беседе ДВ рассказали, зачем они продали свою виллу на берегу океана и перебираются в Эстонию, как они относятся к политике Трампа и в чем исключительность США, как они пережили банкротство своего успешного бизнеса и какое отношение Владимир Зеленский имел к их дому во Флориде.

Даниэль и Кэрол Уилдермут не сцене Инвестиционного фестиваля в 2025 году.

Foto: Сергей Трофимов

Даниэль и Кэрол Уилдермут посвятили свою жизнь финансам. Даниэль учился на инженера в Стэнфорде, однако мир денег одержал верх над наукой, и он стал портфельным управляющим. Кэрол много лет работала в Morgan Stanley и Lehman Brothers, но сейчас планирует посвятить часть времени новому бизнесу в Эстонии.

Пару лет назад семья Уилдермут пережила непростое банкротство своей брокерско-дилерской компании в США, но, по их словам, перебраться в Европу их сподвигло не это.

«Мы собирались начать бизнес во Флориде, когда наша дочь уже жила в Польше. Потом она решила получить юридическое образование в Англии, после чего собралась остаться в Европе. Наш сын сказал, что планирует получить степень магистра в области компьютерных наук в Эстонии, и он тоже не планирует возвращаться», - рассказывает Кэрол, как одним вечером они с мужем задумались, почему они тогда должны жить вдали от своих детей.

Так они приняли решение переехать в Европу. Сейчас Даниэль и Кэрол базируются в Португалии, но активно пытаются перебраться в Эстонию. Однако несмотря на хорошие условия для бизнеса даже американцам обосноваться здесь оказалось не так-то просто. «В США ты подаешь заявку, открываешь банковский счет - и всё, можешь начать работать. Всё это можно сделать за день. А вот в Эстонии, например, для открытия банковского счета потребуется от шести месяцев», - констатирует Даниэль. Кэрол также пытается получить эстонское резидентство, но и этот процесс проходит не без сучка и задоринки. До тех пор, пока здесь нет войны, это хорошая страна для бизнеса. И тем не менее, как профессионалы, они смотрят на это философски: «Когда ты занимаешься бизнесом, всегда возникает какая-то неожиданная проблема или препятствие, которых ты не предвидел. И тогда просто приходится с этим работать». Помимо их детей, которые планируют связать свою жизнь с Европой, Эстония их заинтересовала и по ряду других причин. Здесь хороший бизнес-климат и низкие налоги, считают они, а банная культура, которая является частью их нового бизнеса, в Эстонии имеет свои традиции и хорошо развита. «Мы считаем, что экономика Эстонии развивается в правильном направлении и продолжит двигаться вперед. До тех пор, пока здесь нет войны, это хорошая страна для бизнеса», - отмечают они. Хороший Трамп И тем не менее, они не считают нынешнее повышение налогов в Эстонии хорошей идеей, поскольку это как правило негативно сказывается на экономическом росте. «Потому что те, кто зарабатывает деньги, вместо того, чтобы отдавать их государству, реинвестируют их, создавая новые рабочие места и возможности», - поясняет Кэрол. Горячие новости 03.08.25, 15:24 Финны активно распродают недвижимость в Эстонии Среди покупателей все больше японцев и украинцев 05.08.25, 14:17 Американцы назвали Эстонию лучшей страной в мире для выхода на пенсию 04.08.25, 06:00 Пельмени со вкусом банкротства: кто заплатит работнику за инвалидность? KM 14.07.25, 14:55 Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester

«Когда деньги забирает государство, один доллар превращается в 50 центов. А если их забирает человек, они превращаются хотя бы в один-два или даже в четыре доллара, в зависимости от того, в какой отрасли он работает. Частное предпринимательство умножает деньги, государство их уничтожает. Это так везде на планете», - дополняет Даниэль.

Частное предпринимательство умножает деньги, государство их уничтожает.

Поэтому несмотря на ряд глупых решений Дональда Трампа с их точки зрения, его налоговая политика достойна одобрения. «Основная причина того, что экономика так хорошо развивалась во время его первого срока, — это налоги», - говорит Даниэль.

Даниэль Уилдермут полагает, что около 75% из того, что делает Дональда Трампа, правильно

Foto: Сергей Трофимов

В прессе «Большой красивый билль» Трампа, значительную часть которого как раз и составляет снижение, а точнее, сохранение налогов на уровне, до которого Трамп их снизил в свой первый срок, часто преподносят как дополнительное бремя для бюджета страны. Поскольку государственный долг США продолжает расти вместе с дефицитом бюджета, низкие налоги в будущем могут лишь осложнить фискальную политику страны. Однако, по мнению Даниэля, так ситуацию видят в Старом свете.

«Это то, как подается в европейской прессе, потому что она ненавидит Трампа. Европейцы любили Байдена», - говорит он и поясняет, что налоги в США все равно остаются высокими, тогда как настоящая проблема заключается в росте государственных расходов.

«У нас в бюджете слишком много мусора или pork (с английского - свинина), как мы это называем. И ни один государственный чиновник не хочет сокращать расходы, потому что они хотят раздать больше денег своим избирателям», - говорит Даниэль, называя это укоренившейся инерцией в системе.

Поэтому созданный Департамент эффективности правительства или DOGE, которым до недавнего времени руководил Илон Маск, с его точки зрения, является прекрасной инициативой. В то же время он отмечает, что департамент предпринимает небольшие символические шаги - как, например, сокращение зарубежной помощи (USAID), что является крошечной долей бюджета и не оказывает значительного воздействия. «Хотя Трамп пытается навести порядок, он решает лишь меньшие проблемы, а не более крупные, структурные. Для реальных изменений нужно решать основные проблемы, но это чрезвычайно сложно из-за укоренившейся политической системы», - считает он.

Поэтому Даниэль полагает, что США в какой-то момент предстоит столкнуться с серьезным кризисом, поскольку в настоящий момент нет политической воли проводить необходимые сокращения и реформы. «Эта проблема накапливается медленно со времен Второй мировой войны, и мы подходим к критическим уровням. Все больше людей начинают осознавать, что это проблема, которая будет оставаться актуальной в следующие 5-20 лет», - говорит он, соглашаясь, что долговая нагрузка США становится все более непосильной ношей и в итоге может стать серьезной угрозой в будущем.

Плохой Трамп

По мнению супругов Уилдермут, в период правления демократов страной управлял не Байден. «Это были другие люди, которые управляли правительством, но мы не знаем кто», - говорят они о том, что предыдущий президент был выбран лишь потому, что был удобным кандидатом и, вероятно, оказался одним из худших президентов в истории страны.

В период правления Байдена, по мнению супругов-предпринимателей, демократы уделяли слишком много внимания различным культурным и гендерным аспектам, которые не имеют смысла и значения для 90% населения страны. Трамп же отошел от многих таких тем. «И я считаю, что это очень хорошо. Но его тарифы — это ужасная идея», - приводит Даниэль пример и плохих решений действующего президента.

Теперь Трамп не может отказаться от своей торговой войны, поскольку это может нанести большой удар по его престижу. И выйти из этой ситуации элегантно будет непросто, полагает Даниэль. «Надеюсь, что Трамп добьется компромиссов от наших торговых партнеров, чтобы пойти на попятную. Но наши тарифы все равно будут выше, чем когда-либо, даже с учетом сделок», - отмечает он.

По его мнению, это не поможет вернуть производственные рабочие места в США, поскольку никто не хочет работать на этих должностях. «Есть много других возможностей, и в других странах люди будут работать за меньшие деньги, и пусть они это делают. Это выгодно для них и это выгодно для нас. Это и есть свободная торговля», - говорит Даниэль.

Европа отстает от США

И тем не менее, по мнению супругов Уилдермут, США не потеряли своей «исключительности».

«Мы побывали более чем в 70 странах и жили в пяти или шести. Но, прожив в Европе почти год, мы всё больше понимаем, какие проблемы существуют в обществе», - говорят они.

Например, они отмечают, что в Европе очень сложно начать бизнес, тогда как в США все гораздо проще. «Мы, конечно, далеко не идеальны, у нас всё больше бюрократии, но это ничто по сравнению с Европой», - говорят они и добавляют, что Эстонии пока удается лавировать в среде, которую Брюссель постоянно усложняет.

И даже рост европейского фондового рынка, который по доходности в этом году обходит рынок США, служит лишь подтверждением, что Европа сильно отстала.

«Европейский фондовый рынок топтался на месте последние 15 лет. Он был очень дешевым, и в какой-то момент он должен был подрасти, но США всё ещё имеют очень много структурных преимуществ, предлагают гораздо больше возможностей», - говорит Даниэль, добавляя, что рынок США действительно весьма дорог и его, возможно, переоценивают, но у него сохраняется потенциал для роста в будущем.

Он также отмечает, что европейский рынок в этом году выглядит лучше в том числе и благодаря укреплению евро по отношению к доллару. Однако, как только ситуация с тарифами уляжется, - при условии, что Трамп не сломает слишком много, - по его мнению, американский доллар вернёт значительную часть потерь, которые он понес в начале этого года.

Успех семейного бизнеса базируется на правилах

Даниэль и Кэрол, несмотря на многолетний опыт работы в финансовом секторе, свой первый совместный бизнес открыли лишь спустя 11 лет после свадьбы. По словам Кэрол, чтобы начать работать в качестве брокера, дилера или инвестиционного менеджера, нужно иметь определённый опыт и соответствующие лицензии. «Другим фактором было то, что мы заработали много денег в Гонконге и смогли там накопить большую часть средств. Так что у нас было всё: опыт, лицензии, финансы, так как инвесторов у нас не было», - поясняет она, почему они не сразу начали работать вместе.

По словам Кэрол Уилдермут, работа в Гонконге на высокой должности в Lehman Brothers позволила ей не только заработать хорошие деньги, но и получить необходимые знания и навыки для открытия своего семейного брокерского бизнеса в США.

Foto: Сергей Трофимов

Более того, на Уолл-стрит это довольно редкое явление, когда муж с женой имеют общий бизнес в сфере финансов и управления ими. Вначале и им было непросто, признаются они, но с учётом сильных и слабых сторон друг друга они хорошо сработались. «То, что он делал хорошо, я не хотела делать, и то, что я делала хорошо, ему было неинтересно», - приводит Кэрол рецепт успешного сотрудничества с мужем, добавляя, что их офисы находились на разных этажах, что также способствовало эффективной работе.

Помимо этого, они также установили строгие правила дома, когда можно говорить о бизнесе, а когда нет. «Например, когда наступала пятница, мы не говорили о работе до понедельника. И также перед сном никаких разговоров», - приводит она еще один пример.

Эти правила им помогали и тогда, когда их бизнес начал расти. «Потому что с ростом компании некоторые сотрудники пытались создавать проблемы и вставать между нами. Но они недолго оставались у нас», - говорят они.

Вынужденное банкротство

Несмотря на успехи на профессиональном поприще Даниэль и Карол пережили банкротство своей брокерско-дилерской компания Kalos Capital, которую они основали в 1997 году.

Карол эмоционально рассказывает об этом, до сих пор переживая эту историю, которая длилась несколько лет и закончилась в 2022 году.

Заявление о банкротстве их компания была вынуждена подать из-за непосильных юридических расходов на борьбу с исками, которые были связаны с проблемным фондом частного капитала GPB Capital Holdings, куда были инвестированы деньги клиентов Kalos.

По словам Кэрол, в какой-то момент им показалось, что они нашли возможность спасти свою компанию: «Мы сделали то, чего никогда не делалось в отрасли. Мы собрали всех истцов и провели одно урегулирование. Это было в декабре 2020 года», - вспоминает она.

Они надеялись, что благодаря этому решению больше исков не будет, однако юристы сказали, что заставить клиентов этого не делать невозможно, после чего иски продолжили поступать.

Kalos попытались продать, что, по словам Кэрол, было бы выгодно для всех их 60 000 клиентов, поскольку они смогли бы перейти в новую компанию. Был даже найден покупатель, однако регулятор FINRA не одобрил сделку. «Это был ужасный личный опыт», - говорит Кэрол.

По ее словам, Kalos была одной из первых брокерско-дилерских фирм, ставшей жертвой этой схемы, которая сегодня набирает обороты в США. И теперь к ним обращаются за помощью и советом другие фирмы.

Она отмечает, что подобного рода войны с юристами могут позволить себе крупные корпорации, однако их фирма с оборотом более 500 млн долларов входила в категорию малого и среднего бизнеса. «Крупные компании могут выдерживать такие мучения и использовать деньги акционеров», - поясняет она.

На вопрос, как же так получается, что, с одной стороны, США – отличное место для бизнеса, а с другой - там возможны подобные схемы, Даниэль говорит, что правовая система действительно подрывает общую легкость ведения бизнеса в Америке, но этого недостаточно, чтобы изменить его мнение: «Я все равно считаю, что США — это лучшее место для ведения бизнеса».

Одна дверь закрылась, другая открылась

Из-за длительного процесса банкротства семья упустила возможность продать по хорошей цене свою огромную виллу во Флориде на берегу океана.

«Нам уже не нужен был этот дом, но мы не могли его продать из-за адвокатов, потому что если бы мы его продали, они бы забрали эти деньги. Поэтому пришлось подождать. В итоге мы его продали, когда рынок уже сильно упал», - рассказывают супруги Уилдермут.

Они приобрели дом в 2019 году примерно за 6 миллионов долларов. А потом в интернете появилась статья, что президент Украины Владимир Зеленский якобы купил их виллу за 20 миллионов долларов.

Кэрол говорит, что сами они об этом узнали лишь тогда, когда уже начали звонить журналисты. Но даже такой пиар не помог с продажей. «Когда эта история появилась, я рассчитывала, что сейчас-то деньги придут», - смеется она.

В итоге виллу удалось продать примерно за те же деньги, за которые они ее и купили. Но, как говорится, когда закрывается одна дверь, открывается другая.

Сегодня уже вся семья Уилдермут перебралась на европейский континент. И несмотря на ряд сложностей с запуском своего нового бизнеса супруги Даниэль и Кэрол Уилдермут вскоре планируют открыть уже свой салон здоровья „Fire and Ice“ в Таллинне.

«В моем идеальном мире мы открылись бы 15 ноября, но этого не случится, поскольку все складывается не так, как хотелось бы. Так что, вероятно, это будет 15 января», - говорит с энтузиазмом Кэрол.