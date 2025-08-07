Назад 08.08.25, 11:37 Чистый убыток Baltic Horizon Fund вырос почти втрое Чистый убыток фонда Baltic Horizon в первом полугодии 2025 года увеличился примерно в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 891 тыс. евро. Фонд продолжает попытки продать активы.

Управляющий фондом Baltic Horizon Тармо Каротам.

Foto: Liis Treimann

За первые шесть месяцев года фонд Baltic Horizon получил чистый убыток в размере 891 тыс. евро по сравнению с убытком в 12,85 млн евро за тот же период прошлого года. Если не учитывать убыток от переоценки в 2024 году, чистый убыток за прошлый год составил 325 тыс. евро. Убыток фонда на пай в первом полугодии составил 0,01 евро, тогда как годом ранее он достигал 0,11 евро.