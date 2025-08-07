Чистый убыток Baltic Horizon Fund вырос почти втрое

Чистый убыток фонда Baltic Horizon в первом полугодии 2025 года увеличился примерно в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 891 тыс. евро. Фонд продолжает попытки продать активы.
За первые шесть месяцев года фонд Baltic Horizon получил чистый убыток в размере 891 тыс. евро по сравнению с убытком в 12,85 млн евро за тот же период прошлого года. Если не учитывать убыток от переоценки в 2024 году, чистый убыток за прошлый год составил 325 тыс. евро. Убыток фонда на пай в первом полугодии составил 0,01 евро, тогда как годом ранее он достигал 0,11 евро.
В результате переоценки недвижимости Baltic Horizon Fund закончил прошлый год с убытком в 16,8 млн евро. Об этом компания сообщила бирже.
Baltic Horizon Fond объявил о продаже находящихся в центре Таллинна Postimaja и Coca-Cola Plaza. Руководитель фонда недвижимости EfTEN Real Estate Fund Вильяр Аракас подтвердил Äripäev, что не заинтересован в покупке, в то время как предприниматель Ивар Венделин отказался от комментариев.
Фонд Baltic Horizon объявил о планах по продаже активов на сумму около 55 млн евро в рамках стратегической цели по снижению коэффициента соотношения заемных средств к стоимости недвижимости (LTV).
