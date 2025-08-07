Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,07%296,64
  • OMX Riga−0,15%914,19
  • OMX Tallinn0,2%2 038,35
  • OMX Vilnius−0,01%1 206,6
  • S&P 500−0,08%6 340
  • DOW 30−0,51%43 968,64
  • Nasdaq 0,35%21 242,7
  • FTSE 100−0,05%9 095,83
  • Nikkei 2251,85%41 820,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,84
  • 08.08.25, 11:37

Чистый убыток Baltic Horizon Fund вырос почти втрое

Чистый убыток фонда Baltic Horizon в первом полугодии 2025 года увеличился примерно в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 891 тыс. евро. Фонд продолжает попытки продать активы.
Управляющий фондом Baltic Horizon Тармо Каротам.
  • Управляющий фондом Baltic Horizon Тармо Каротам.
  • Foto: Liis Treimann
За первые шесть месяцев года фонд Baltic Horizon получил чистый убыток в размере 891 тыс. евро по сравнению с убытком в 12,85 млн евро за тот же период прошлого года. Если не учитывать убыток от переоценки в 2024 году, чистый убыток за прошлый год составил 325 тыс. евро. Убыток фонда на пай в первом полугодии составил 0,01 евро, тогда как годом ранее он достигал 0,11 евро.
