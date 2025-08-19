Прибыль Iute Group за первое полугодие резко выросла

Дочерние компании Iute Group предлагают рассрочку, платежные услуги, инвестиционные возможности, а также банковские и страховые продукты в Молдове, Албании, Северной Македонии и Болгарии. На фото – основатель и руководитель Iute Group Тармо Силд.
Foto: Лийз Трейманн
Доходы Iute Group в первом полугодии выросли по сравнению с прошлым годом на 10,9%, достигнув 59,5 млн евро. Чистая прибыль увеличилась на 63%, составив 6,7 млн евро, следует из биржевого сообщения.
