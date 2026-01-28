Назад 30.01.26, 06:00 «Вместо боеприпасов в Эстонии сбрасываем с дрона банки от йогурта» Умение пилотировать дроны скоро станет таким же массовым навыком, как вождение автомобиля, говорят эстонские и украинские специалисты по беспилотным системам. В листе ожидания на обучение, включающее нелегальный в Эстонии сброс боеприпаса с беспилотника, – тысячи человек. Но возможности дронов далеко не исчерпываются войной, и бизнес заранее размышляет о грядущей конверсии.

От летающего «железа» до программ для обучения пилотов: в Таллинне собрались производители и пользователи из Эстонии, Украины и других стран. Речь – о создании экосистемы беспилотных аппаратов для оборонного применения и не только.

Foto: Ondas Capital

По словам Эдуарда Вайну, директора по развитию эстонского производителя беспилотников Meridein Grupp, сегодня в сегменте беспилотных систем для оборонных нужд между Эстонией и Украиной налажено взаимовыгодное сотрудничество.

Эстонские производства могут поставлять дроны стабильного качества, адаптированные под реальные потребности украинцев. «Несмотря на огромное количество производителей в Украине, вопрос качества по-прежнему остается проблемой. Сделать так, чтобы дроны были простыми в использовании, чтобы в них не было программных или аппаратных ошибок или дефектов – это, если честно, очень сложно. И именно это мы способны предложить в промышленных масштабах», – отмечает Вайну.

В то же время фронт в Украине позволяет испытать оборонные технологии в условиях реального поля боя: «Многие говорят: если ты не в Украине, то ты не в оборонной индустрии. И те уроки, знания, технические требования и разработки, которые мы получаем ежедневно, невозможно получить, если не работать вместе с украинцами».

Статья продолжается после рекламы

Украинский завод беспилотников запускается в Эстонии Руководитель украинской инженерной лаборатории «Дронарня», конструктор Максим Шеремет вместе с эстонской компанией Ondas Capital Джеймса Акуны планирует запустить в Эстонии новый центр по сборке беспилотников: «Для меня Эстония – это уже не абстрактная страна: здесь есть люди, друзья из международного легиона, которые воюют в Украине. И они сказали мне: Максим, давай попробуем Эстонию». Шеремет отмечает, что выбор пал на страну по трем причинам. Первой стала либеральная экономика с невысокими налогами, в которой бизнес может достаточно гибко распоряжаться деньгами, второй – открытость для производителей БПЛА, наличие грантовых программ для новых компаний в индустрии и заинтересованность государства в локальных производствах. Мы понимаем, что в Эстонии есть серьезная нехватка инженерных кадров. В Украине ситуация не лучше. Наши отцы – в окопах, дети – на производстве. Максим Шеремет руководитель инженерной лаборатории «Дронарня» «Третье – это отличная возможность работать на европейский рынок, а не только на Эстонию и эстонских заказчиков. Для нас это особенно важно, потому что сейчас Украина фактически закрыла возможности для экспорта своих производителей. Единственный путь для украинских компаний, которые хотят расти, – создать отдельную компанию, отдельный бизнес в другой стране и передать туда технологии и интеллектуальную собственность, а также экспортировать продукцию уже из этой страны», – рассказывает Шеремет. Горячие новости 27.01.26, 12:52 В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы, и ситуация становится все хуже 28.01.26, 13:34 Немецкий энергетический гигант покупает эстонский бизнес. «Пришло время выходить на международный уровень» 27.01.26, 14:25 Таллинн начнет проверку расширения отеля Oru. «Как будто к пуговице пришили пиджак» KM 28.01.26, 11:50 По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?

Максим Шеремет, один из ведущих конструкторов беспилотников в Украине вскоре запустит производство и в Эстонии.

Foto: Ondas Capital

Он отметил, что в планах «Дронарни» и Ondas Capital нанимать в Эстонии местных рабочих и инженеров. «Это будут люди, которые будут собирать дроны, заниматься программированием. Это полноценный завод, который будет производить и обеспечивать весь спектр технологий, о которых сегодня говорят: системы радиоэлектронной борьбы, дроны и так далее, – делится планами украинский конструктор. – Мы понимаем, что в Эстонии есть серьезная нехватка инженерных кадров. В Украине ситуация не лучше. Наши отцы – в окопах, дети – на производстве. Это катастрофа для страны, потому что каждый мужчина старше 24 лет должен идти в армию. Но у нас есть подход, который мы уже используем и который хотим перенести сюда. Мы работаем со студентами, с университетами, создаем специальные образовательные программы прямо при производстве».

Читать еще 06.03.25, 16:45 Джеймс Акуна: «Если правительство продолжит в том же духе, мы уйдем в Латвию!» По его словам, существующая образовательная программа «Дронарни» позволяет получить не только навыки программирования и сборки беспилотников, но и организации производства и других бизнес-процессов. При этом студенты получают зарплату, с ними заключаются рабочие контракты на год и более; Шеремет допустил, что аналогичная программа будет работать и в эстонском филиале. «Первый шаг – это надежные контракты с Эстонией. Мы понимаем, что это северный форпост Европы. Все понимают, что в случае эскалации Россия начнет именно отсюда. Поэтому сначала Эстония, затем другие страны Северной Европы, Литва, Латвия. Параллельно мы продолжаем производство и развитие в Украине», – заключает Шеремет. Не уметь летать – это странно

Статья продолжается после рекламы

На конференции Ukrainian Tech Showcase вокруг стенда компании CIO Twist Robotics собирается небольшая толпа. За столом один из гостей держит в руках пульт, напоминающий джойстик от игровой приставки. Но на экране перед ним не просто компьютерная игра. Один за другим меняются сценарии: вот российские бронетранспортеры под буквой Z едут в сторону украинских позиций, задача – поразить технику вовремя; еще одна миссия – над руинами Бахмута, смоделированными по реальной съемке фронтового города; третья – на экране сплетение труб и резервуаров, гигантский нефтеперерабатывающий завод.

«Мы представляем здесь OBRI – это программное обеспечение для боевого военного моделирования. По сути, это “живая” база данных полномасштабной войны в Украине: тактик, приемов, реальных сценариев, объединенных в нашей системе симуляции, – рассказывает сооснователь Twist Robotics Ростислав Оленчин. – Она помогает упростить и ускорить ввод в подготовку военных операторов после того, как они уже освоили базовые навыки пилотирования, и понять, как выполнять различные задачи в реальном контексте, максимально приближенном к действительности, в живой и реалистичной среде». По словам Оленчина, в распоряжении компании есть карты всей линии фронта, по заказу клиентов для обучения пилотов может быть воссоздана любая реальная локация.

Ukrainian Tech Showcase – двухдневная конференция и выставка в Таллинне, на которой представители украинской отрасли беспилотных систем встретились с коллегами из балтийских и северных стран, в том числе c представителями эстонского Министерства обороны и Кайтселийта. Специалисты по дронам презентовали решения, уже опробованные в Украине, в том числе – наземные и морские беспилотники. Организовали встречу связанные с бизнесменом и бывшим сотрудником ЦРУ Джеймсом Акуной компания Ondas Capital и коммерческий центр по обучению операторов дронов Baltic Ghost Wing в Йыхви.

По мнению Оленчина, в будущем специальность оператора беспилотных систем выйдет далеко за пределы оборонных индустрий и станет массовым навыком – чем-то вроде современной профессии водителя. «Я думаю, это станет такой же обыденностью, как водительские права. Управление дроном перестанет быть чем-то специфическим. Технологии развиваются – и навыки развиваются вместе с ними», – говорит он.

«Если у тебя в нашей компании нет лицензии на управление дроном, это даже более странно, чем не иметь водительских прав, – продолжает мысль Оленчина Эдуард Вайну. – Мы определенно увидим больше автономных решений. Как только законодательство станет достаточно комфортным, чтобы массово разрешить, например, доставку пиццы или другие автономные операции в городах, произойдет огромный скачок».

Бизнесмен и техно-энтузиаст Таави Котка констатирует: массовое обучение пилотов изменит представление о том, что такое «контроль территории» вообще. В листе ожидания его проекта Kuri Kotkas уже тысячи фамилий.

Foto: Лийз Трейманн

Популярность обучения на операторов дронов подтверждает бизнесмен Таави Котка, руководитель тренингового проекта Kuri Kotkas («Сердитый орел»). По его словам, на курс, который ведут инструкторы полиции и Кайтселийта, зарегистрировались уже 3656 желающих. 563 человека прошли как минимум одну ступень курса, причем 14% выпускников – женщины. Котка отмечает, что массовое обучение пилотов дронов меняет саму природу современной войны. Даже если территория оккупирована, индивидуальный гражданский оператор беспилотника в тылу может нанести урон противнику – и заранее вычислить, кто обладает такими навыками, невозможно.

Котка отметил, что в проекте Kuri Kotkas студенты учатся в том числе сбросу боеприпасов, хотя это противоречит эстонскому транспортному законодательству. Вместо настоящей взрывчатки на тренингах используются муляжи из бутылок из-под йогурта, и власти закрывают на нарушение глаза – с учетом оборонной важности навыка и присутствия военных и полицейских на полигоне.

Да – сотрудничеству. Нет – Китаю

Возможности оборонной промышленности, включая производство дронов, как нового двигателя для экономики Эстонии обсуждается предпринимателями всерьез, но пока это скорее теория, считает Эдуард Вайну. «Если мы сумеем создать экосистему – условно говоря, от завода магнитов до обучения конечного пользователя, – чтобы был собран весь цикл: пользователи, инженеры, производственные мощности, обучение и компоненты, то да, это возможно», – заявил он в беседе с ДВ. Его украинский коллега Максим Шеремет при этом призывает производителей сотрудничать друг с другом: «Помните, вы не одни в этом мире!»

Статья продолжается после рекламы

«Производители часто замыкают системы на себе, чтобы покупали только их решения. Но в реальной войне и в реальной практике так не работает. В Украине, в США, в России – все работают в сетях, используют решения разных производителей, – поясняет Шеремет. – Мы, например, используем технологии одной компании для наведения, другой – для роевых решений, наши наземные станции совместимы с чужими дронами. Совместная работа – это ключ к заказам, новым клиентам и доверию пользователей».

При этом он признает, что европейским производителям необходимо избавляться от зависимости от китайских комплектующих. По словам Шеремета, тут возможны несколько подходов – во-первых, работа с другими странами азиатского региона, например, Тайванем, во-вторых, приобретение продукции и станков с последующим копированием и развитием уже собственными силами. «Это может напоминать советский подход, но он работает. Сначала вы копируете процесс, потом анализируете его, модернизируете, улучшаете, добавляете собственную интеллектуальную собственность, патентуете новые решения», – говорит украинский инженер.

Остается и проблема бюрократии. «Если говорить о российском опыте, то первое, чему стоит поучиться у врага, – это масштабируемость производства. Их системы дешевые, а делать дешево – это очень сложно. Второе – это то, как государство реально помогает малым производителям. Без лишней бюрократии: деньги дали, производство запустили. Так это и должно работать. К сожалению, в Украине сейчас слишком много времени и сил отнимает “бумажная армия”», – свидетельствует Шеремет. Он констатирует, что и Украина, и Эстония не могут противостоять россиянам числом, а потому должны «сделать мозги своим оружием» и делать ставку на технологии.

«Нужно смотреть фактам в лицо. После Второй мировой войны около 90% военных компаний обанкротились практически сразу – просто потому, что не стало спроса. Нечто подобное мы увидим и сейчас», – говорит эстонский предприниматель Эдуард Вайну.

Foto: Ondas Capital

По словам Эдуарда Вайну, в Эстонии шаги по снижению барьеров для дроноводов уже делаются. Он напомнил, что на днях канцелярия правительства объявила о привлечении консультантов из беспилотной отрасли – людей без личного интереса в конкретных компаниях.

«Есть сильное желание сделать эстонскую беспилотную экосистему привлекательной не только для наших предпринимателей, но и для людей из-за рубежа. В первую очередь нужно создать такую ситуацию, чтобы частные компании не искали возможности в Латвии или Финляндии из-за лучших условий для тестирования. Затем нужно стараться привлекать и удерживать знания здесь, в Эстонии. И я бы сказал, что первый шаг в правильном направлении уже сделан», – говорит директор по развитию Meridein Grupp.

Забытое слово «конверсия»

При этом представители отрасли сходятся на том, что рано или поздно оборонные технологии будут применяться и для мирных нужд. «Вопрос конверсии неизбежен. Безусловно, спасательные операции, задачи правоохранительных органов – всему этому можно обучаться в той среде, в которой сейчас обучаются боевые операторы. Технология не ограничена исключительно военными целями», – говорит сооснователь Twist Robotics Ростислав Оленчин.

Эдуард Вайну подчеркивает, что конверсия – вопрос устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе. «Нужно смотреть фактам в лицо. После Второй мировой войны около 90% военных компаний обанкротились практически сразу – просто потому, что не стало спроса. Нечто подобное мы увидим и сейчас», – говорит он. По словам Вайну, военный контекст сыграл на руку производителям дронов – теперь с технологией знакомы буквально все, включая бабушек-пенсионерок. При этом беспилотники ассоциируются прежде всего со смертью и опасностью, и это пока мешает развитию отрасли как гражданского направления промышленности.

«Нужно сделать продукты более безопасными, надежными и простыми в использовании для обычного пользователя. Я действительно верю, что после окончания войны из Украины выйдут очень интересные продукты и для гражданского применения. Нужно показать, что это гораздо больше, чем оружие», – говорит Вайну. По его словам, дроны уже применялись эстонскими специалистами при спасательных операциях и доставке припасов и снаряжения нуждающимся, в лесном хозяйстве и природоохране, в том числе RMK.

Одновременно эстонский производитель признается, что пока не видит предпосылок к устойчивому миру, а потому заказов для оборонных предприятий в ближайшее время будет достаточно: «Для мира пока требуются слишком масштабные изменения за нашей восточной границей. Потому мы пока говорим максимум о перемирии или прекращении огня. И если оно будет заключено, мы с удовольствием займемся заполнением уже, в первую очередь, военных складов Эстонии и других стран НАТО».