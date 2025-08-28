Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,08%296,19
  • OMX Riga0,12%919,6
  • OMX Tallinn0,04%2 019,22
  • OMX Vilnius0,35%1 225,67
  • S&P 500−0,02%6 480,26
  • DOW 30−0,22%45 464,81
  • Nasdaq 0,19%21 630,56
  • FTSE 100−0,44%9 214,84
  • Nikkei 2250,73%42 828,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,03
  28.08.25, 17:46

Трон ИИ-короля пошатнулся: результаты Nvidia вновь поразили, но инвесторы уже ждут новое чудо

Долгожданные квартальные результаты производителя чипов Nvidia вновь произвели фурор. Инвесторы видят на рынке искусственного интеллекта огромные возможности, эксперты же указывают на риски.
Выручка центров обработки данных Nvidia не оправдала ожиданий, и на вторичном рынке акции упали. По словам эксперта по технологиям и инвестора Прийта Калласа, падение составило менее 1%. «Может быть, просто оправдались ожидания?»
  • Выручка центров обработки данных Nvidia не оправдала ожиданий, и на вторичном рынке акции упали. По словам эксперта по технологиям и инвестора Прийта Калласа, падение составило менее 1%. «Может быть, просто оправдались ожидания?»
  • Foto: Simo Sepp
  18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

