Трон ИИ-короля пошатнулся: результаты Nvidia вновь поразили, но инвесторы уже ждут новое чудо

Выручка центров обработки данных Nvidia не оправдала ожиданий, и на вторичном рынке акции упали. По словам эксперта по технологиям и инвестора Прийта Калласа, падение составило менее 1%. «Может быть, просто оправдались ожидания?»
Foto: Simo Sepp
Во вторник американские акции выросли: Уолл-стрит отреагировала на предложение президента Трампа отстранить главу Федеральной резервной системы Лизу Кук, а инвесторы ожидают отчетность Nvidia, которая будет опубликована на этой неделе.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?