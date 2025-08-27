Действия Трампа вселяют в инвесторов неуверенность, но акции пустились в рост
Во вторник американские акции выросли: Уолл-стрит отреагировала на предложение президента Трампа отстранить главу Федеральной резервной системы Лизу Кук, а инвесторы ожидают отчетность Nvidia, которая будет опубликована на этой неделе.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,3%, S&P 500 прибавил 0,4%, а технологический Nasdaq Composite поднялся на 0,4%, передает Yahoo Finance. Рост ключевых индексов последовал за понедельничным снижением, произошедшим после рекордного подъема в конце прошлой недели.
