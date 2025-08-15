Инвестор Тоомас: в тени Nvidia скрывается новая ракета рынка

Одним из факторов успеха компании может быть харизматичный руководитель. AMD с 2014 года успешно возглавляет Лиза Су, которую называют одной из самых влиятельных женщин в мире.
Foto: AFP/Scanpix
Недавно Advanced Micro Devices (AMD) опубликовала результаты второго квартала, а правительство США одобрило продажу их графических карт MI308X в Китае. Поэтому сейчас самое подходящее время, чтобы взглянуть, что из себя представляет AMD, которая наступает на пятки Nvidia.
