  • OMX Baltic0,06%296,98
  • OMX Riga−0,18%915,94
  • OMX Tallinn−0,1%2 033,73
  • OMX Vilnius0,27%1 217,91
  • S&P 5000,03%6 468,54
  • DOW 30−0,02%44 911,26
  • Nasdaq −0,01%21 710,67
  • FTSE 1000,00%9 177,49
  • Nikkei 2251,71%43 378,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,43
  • 15.08.25, 12:16

Инвестор Тоомас: в тени Nvidia скрывается новая ракета рынка

Умный инвестор смотрит в сторону компаний, которые гонятся за лидерами рынка, ведь им проще показать более быстрый рост. Мой взгляд остановился на AMD, входящей в топ-3 производителей микросхем.
Одним из факторов успеха компании может быть харизматичный руководитель. AMD с 2014 года успешно возглавляет Лиза Су, которую называют одной из самых влиятельных женщин в мире.
  Foto: AFP/Scanpix
  • Foto: AFP/Scanpix
Недавно Advanced Micro Devices (AMD) опубликовала результаты второго квартала, а правительство США одобрило продажу их графических карт MI308X в Китае. Поэтому сейчас самое подходящее время, чтобы взглянуть, что из себя представляет AMD, которая наступает на пятки Nvidia.
