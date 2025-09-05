Назад 05.09.25, 11:47 Лаури Мейдла больше не входит в совет Saunum На общем собрании компании Saunum, производящей печи для саун, которое прошло в конце августа, было решено не продлевать полномочия члена совета Лаури Мейдла.

Лаури Мейдла входил в состав совета директоров Saunum с 2020 года.

Foto: Andras Kralla

1 сентября полномочия Лаури Мейдла как члена совета Saunum Group истекли и не были продлены. В то же время полномочия членов совета Андруса Варе и Лаури Паевеэри были продлены до сентября 2030 года. В состав совета также входит Сийм Леписк.