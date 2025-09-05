Лаури Мейдла больше не входит в совет Saunum

Лаури Мейдла входил в состав совета директоров Saunum с 2020 года.
Foto: Andras Kralla
1 сентября полномочия Лаури Мейдла как члена совета Saunum Group истекли и не были продлены. В то же время полномочия членов совета Андруса Варе и Лаури Паевеэри были продлены до сентября 2030 года. В состав совета также входит Сийм Леписк.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Листинг акций на бирже как будто дает компании знак доверия и качества. Доверие к участникам альтернативного рынка Таллиннской биржи подрывается тем, что половина из них не представила аудированную отчетность.
Фондовый рынок США продолжает пугать инвесторов все более низкими минимумами после избрания Дональда Трампа президентом, тогда как балтийский рынок демонстрирует устойчивый восходящий тренд. Местные аналитики уверены в сохранении положительной динамики и показывают, во что можно вложить деньги.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.