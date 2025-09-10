ТОП богатейших людей Эстонии: миллиардер установил новый рекорд

Возглавивший ТОП самых богатых людей Эстонии предприниматель установил рекорд – никогда раньше стоимость активов победителя не была столь высокой.
Совокупная стоимость предпринимательских активов ста богатейших людей Эстонии за год выросла более чем на 10% и достигла 20,2 млрд евро. Схожий рост показал и ТОП 500, в котором состояние богачей за год увеличилось примерно на 9% – до 31,2 млрд евро.
Чтобы попасть в число 500 богатейших, с каждым годом нужно становиться лишь богаче. Если в 2023 году для попадания в рейтинг было достаточно 13,1 млн евро, а в 2024 году – 13,4 млн, то в этом году порог составил уже 14,2 млн евро.
Самым богатым русскоязычным бизнесменом Эстонии, как и год назад, стал владелец Skinest Grupp Олег Осиновский, которому удалось подняться в общем эстонском рейтинге на две позиции. Стоимость принадлежащих ему активов выросла на 121 млн евро.
Самой молодой участницей нынешнего ТОПа богатейших людей Эстонии стала восьмилетняя девочка. Всего в списке молодых богачей до 35 лет оказалось 22 человека.
От оптовой продажи электроники до ресторанов и гостиниц в Старом Таллинне – такова история развития группы компаний Kaubakeskus OÜ, которой руководит Глеб Кохв. Достигать хороших результатов, по словам бизнесмена, ему помогает небольшая, но очень эффективная команда.
Состояние богатейшей женщины в нынешнем ТОПе превысило капиталы некоторых известных предпринимателей-мужчин. В список также вошла новая участница, стоимость активов которой превысила 100 млн евро.
