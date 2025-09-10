Назад 10.09.25, 06:00 ТОП богатейших людей Эстонии: миллиардер установил новый рекорд Возглавивший ТОП самых богатых людей Эстонии предприниматель установил рекорд – никогда раньше стоимость активов победителя не была столь высокой.

Совокупная стоимость предпринимательских активов ста богатейших людей Эстонии за год выросла более чем на 10% и достигла 20,2 млрд евро. Схожий рост показал и ТОП 500, в котором состояние богачей за год увеличилось примерно на 9% – до 31,2 млрд евро.

Чтобы попасть в число 500 богатейших, с каждым годом нужно становиться лишь богаче. Если в 2023 году для попадания в рейтинг было достаточно 13,1 млн евро, а в 2024 году – 13,4 млн, то в этом году порог составил уже 14,2 млн евро.

