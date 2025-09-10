Победитель ТОПа богачей: на Лондонской бирже нас опережает лишь Rolls-Royce

И в любви, и в бизнесе первый шаг – самый сложный. Как покорить сердце зарубежного рынка и где безопаснее всего искать долгосрочные отношения либо захватывающее краткосрочное приключение? Когда стоит сдаться и как самому не попасть в такую же ситуацию?
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.