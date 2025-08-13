Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.
В подкасте мы подробно обсудили один из самых востребованных и эффективных методов лечения катаракты – имплантацию искусственного хрусталика.
Юрий Иванов ответил на ключевые вопросы, что такое искусственный хрусталик и когда его устанавливают? Насколько безопасна операция и как проходит восстановление? Какие бывают типы хрусталиков и как выбрать подходящий? Можно ли полностью восстановить зрение и что важно знать пациенту перед операцией? Какие новые технологии используются и какие мифы окружают эту процедуру?
Подкаст – полезный ориентир для тех, кто стоит перед выбором лечения катаракты или просто хочет понять, как работает современная офтальмология.
Катаракта – это помутнение хрусталика глаза, расположенного за радужной оболочкой и зрачком. Обычно она развивается на обоих глазах, но иногда поражает только один. Оперирующий хирург Turman Silmakliinik Юри Иванов рассказал в подкасте о нюансах операции, которая помогает решить эту проблему.
