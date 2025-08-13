Деловые ведомости
Деловые ведомости
  13.08.25, 12:50

Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции

Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.
Хирург Юрий Иванов
  • Хирург Юрий Иванов
  • Foto: Алена Стадник
В подкасте мы подробно обсудили один из самых востребованных и эффективных методов лечения катаракты – имплантацию искусственного хрусталика.
Юрий Иванов ответил на ключевые вопросы, что такое искусственный хрусталик и когда его устанавливают? Насколько безопасна операция и как проходит восстановление? Какие бывают типы хрусталиков и как выбрать подходящий? Можно ли полностью восстановить зрение и что важно знать пациенту перед операцией? Какие новые технологии используются и какие мифы окружают эту процедуру?
Подкаст – полезный ориентир для тех, кто стоит перед выбором лечения катаракты или просто хочет понять, как работает современная офтальмология.

Статья продолжается после рекламы

Ведущая Алена Стадник.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

