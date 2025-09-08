Ради спасения своего дела предприниматель перевел часть фирм бизнесмену с сомнительной репутацией

Компания оказалась в ситуации, где не оставалось другого выхода, кроме как подать заявление о банкротстве, рассказал основатель мебельного предприятия Enima Trade Индрек Рейтсак в передаче радио Äripäev «Kuum tool». На днях стало известно, что компания прекращает деятельность и намерена сократить всех сотрудников.
Baltic Forest OÜ удалось собрать миллионы евро на краудфандинговой платформе, но теперь санация компании заставила инвесторов переживать. Инвесторов убеждают в том, что причин для паники нет, а санация даст новый толчок развитию компании.
В июле вступило в силу решение окружного суда, согласно которому остался в силе запрет на ведение бизнеса для могильщика фирм Лаури Хансберга, наложенный на него в прошлом году. Однако это его не огорчает, так как теперь государство может сделать его работу за него, а перед ним самим открывается новое поприще.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?