Назад 10.09.25, 04:00 ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: недвижимость, судостроение и металлы Самым богатым русскоязычным бизнесменом Эстонии, как и год назад, стал владелец Skinest Grupp Олег Осиновский, которому удалось подняться в общем эстонском рейтинге на две позиции. Стоимость принадлежащих ему активов выросла на 121 млн евро.

Несмотря на кризисные годы многим бизнесменам, оказавшимся в ТОПе самых богатых людей Эстонии, удалось увеличить свое состояние. Тон в рейтинге задают Олег Осиновский, акционеры BLRT Grupp и российский инвестор в недвижимость.

Foto: Андрас Кралла, linkedin, Тоомас Волмер / Delfi Meedia, монтаж ДВ

Значительное влияние на прошлогодние результаты его компании оказала выкупленная у фирмы Марселя Вихманна доля в Skinest Air OÜ (21%). Как сообщается в годовом отчете Skinest Grupp , переоценка прежней доли концерна (79%) принесла прибыль в размере 40,4 млн евро. Эта инвестиция, по словам руководства компании, позволит существенно ускорить развитие ее грузинского проекта в области недвижимости Tbilisi Hills.

«2024 год был хуже, чем 2023-й, – рассказал ДВ сам Олег Осиновский. – Война оказывает все большее влияние на бизнес и экономику, что очень хорошо видно на примерах стран еврозоны».

Рост спроса в судостроении и ремонте

В первой десятке ТОПа русскоязычных бизнесменов оказалось сразу три представителя BLRT Grupp – патриарх судоремонтного завода Федор Берман занимает в нем почетное второе место. Стоимость его активов, по подсчетам Äripäev, за год выросла на 65 млн евро.

Второй по величине акционер промышленного концерна Валерий Коваленко, в этом году продавший свою долю семье Берманов , занимает 4-е место русскоязычного ТОПа. Еще один бывший акционер BLRT Виола Гнидина занимает в рейтинге 8-е место. Помимо них в список самых богатых людей страны вошли представляющие ту же компанию Игорь Берман и Валерий Каркачев. Каркачев и Гнидина летом этого года тоже продали свои доли в компании.

«Я всегда это говорил и буду говорить, что любой кризис – это возможности. Фраза избитая, но жизнь это и показывает», – заметил в интервью ДВ глава компании Федор Берман.

Судя по отчетам компаний, в судоремонте и судостроении дела в кризис действительно шли неплохо – так, например, впечатляющий рост продемонстрировали активы бизнесменов, связанных с LTH-Baas . Ее владелец Александр Малюгин занимает в русскоязычном ТОПе 7-е место, совладелец и председатель совета судостроительной компании Антон Малюгин оказался на 9-м, оба они за год увеличили свой капитал в два с лишним раза (94,1 и 91,5 млн евро соответственно).

Как сообщается в годовом отчете AS LTH-Baas, в 2024 году ее выручка значительно увеличилась в основном благодаря резко выросшему спросу в области строительства круизных лайнеров.

«К концу года в портфеле заказов мировых верфей на строительство круизных судов числилось более 77 лайнеров общей стоимостью 66,7 млрд долларов США, ввод которых в эксплуатацию запланирован до 2036 года. Этот беспрецедентный спрос на новые постройки и модернизацию судов, в сочетании с сильными позициями LTH-Baas на ведущих европейских верфях, строящих круизные и военные корабли, а также прочными связями с международными круизными компаниями, создал предпосылки для рекордных финансовых результатов», – сообщает правление в отчете.

Недвижимость и обработка дерева

Третье место в русскоязычном ТОПе досталось собственнику Summus Capital российскому бизнесмену Борису Скворцову, состояние которого выросло до 188 млн евро. Согласно годовому отчету, свой успех компания связывает с выходом на польский рынок.

После приобретения офисных зданий в Варшаве и Лодзи Summus Capital владеет в общей сложности 15 объектами недвижимости в четырех странах, общая стоимость ее портфеля недвижимости оценивается в 508 млн евро. В Эстонии ее портфель включает торговый центр De la Gardie в Старом Таллинне, медицинский центр Veerenni и торговый центр Auriga на Сааремаа. В июне этого года компания провела подписку на свои облигации, причем спрос значительно превысил предложение.

Кроме того, в первую десятку ТОПа русскоязычных бизнесменов Эстонии вошли владелец деревообрабатывающей компании Technomar & Adrem Игорь Израэлян, владеющий несколькими заводами в Маарду; руководитель и владелец торгующей металлами MBR Metals Денис Трещалов и собственник специализирующейся на недвижимости компании Kantauro (в том числе, например, владеющей торговым центром Stroomi) Анатолий Канаев.