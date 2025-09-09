Деловые ведомости
ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: недвижимость, судостроение и металлы

Самым богатым русскоязычным бизнесменом Эстонии, как и год назад, стал владелец Skinest Grupp Олег Осиновский, которому удалось подняться в общем эстонском рейтинге на две позиции. Стоимость принадлежащих ему активов выросла на 121 млн евро.
Несмотря на кризисные годы многим бизнесменам, оказавшимся в ТОПе самых богатых людей Эстонии, удалось увеличить свое состояние. Тон в рейтинге задают Олег Осиновский, акционеры BLRT Grupp и российский инвестор в недвижимость.
  Foto: Андрас Кралла, linkedin, Тоомас Волмер / Delfi Meedia, монтаж ДВ
Значительное влияние на прошлогодние результаты его компании оказала выкупленная у фирмы Марселя Вихманна доля в Skinest Air OÜ (21%). Как сообщается в годовом отчете Skinest Grupp, переоценка прежней доли концерна (79%) принесла прибыль в размере 40,4 млн евро. Эта инвестиция, по словам руководства компании, позволит существенно ускорить развитие ее грузинского проекта в области недвижимости Tbilisi Hills.
«2024 год был хуже, чем 2023-й, – рассказал ДВ сам Олег Осиновский. – Война оказывает все большее влияние на бизнес и экономику, что очень хорошо видно на примерах стран еврозоны».

Рост спроса в судостроении и ремонте

В первой десятке ТОПа русскоязычных бизнесменов оказалось сразу три представителя BLRT Grupp – патриарх судоремонтного завода Федор Берман занимает в нем почетное второе место. Стоимость его активов, по подсчетам Äripäev, за год выросла на 65 млн евро.

Второй по величине акционер промышленного концерна Валерий Коваленко, в этом году продавший свою долю семье Берманов, занимает 4-е место русскоязычного ТОПа. Еще один бывший акционер BLRT Виола Гнидина занимает в рейтинге 8-е место. Помимо них в список самых богатых людей страны вошли представляющие ту же компанию Игорь Берман и Валерий Каркачев. Каркачев и Гнидина летом этого года тоже продали свои доли в компании.
«Я всегда это говорил и буду говорить, что любой кризис – это возможности. Фраза избитая, но жизнь это и показывает», – заметил в интервью ДВ глава компании Федор Берман.
Судя по отчетам компаний, в судоремонте и судостроении дела в кризис действительно шли неплохо – так, например, впечатляющий рост продемонстрировали активы бизнесменов, связанных с LTH-Baas. Ее владелец Александр Малюгин занимает в русскоязычном ТОПе 7-е место, совладелец и председатель совета судостроительной компании Антон Малюгин оказался на 9-м, оба они за год увеличили свой капитал в два с лишним раза (94,1 и 91,5 млн евро соответственно).
Как сообщается в годовом отчете AS LTH-Baas, в 2024 году ее выручка значительно увеличилась в основном благодаря резко выросшему спросу в области строительства круизных лайнеров.
«К концу года в портфеле заказов мировых верфей на строительство круизных судов числилось более 77 лайнеров общей стоимостью 66,7 млрд долларов США, ввод которых в эксплуатацию запланирован до 2036 года. Этот беспрецедентный спрос на новые постройки и модернизацию судов, в сочетании с сильными позициями LTH-Baas на ведущих европейских верфях, строящих круизные и военные корабли, а также прочными связями с международными круизными компаниями, создал предпосылки для рекордных финансовых результатов», – сообщает правление в отчете.

Недвижимость и обработка дерева

Третье место в русскоязычном ТОПе досталось собственнику Summus Capital российскому бизнесмену Борису Скворцову, состояние которого выросло до 188 млн евро. Согласно годовому отчету, свой успех компания связывает с выходом на польский рынок.
После приобретения офисных зданий в Варшаве и Лодзи Summus Capital владеет в общей сложности 15 объектами недвижимости в четырех странах, общая стоимость ее портфеля недвижимости оценивается в 508 млн евро. В Эстонии ее портфель включает торговый центр De la Gardie в Старом Таллинне, медицинский центр Veerenni и торговый центр Auriga на Сааремаа. В июне этого года компания провела подписку на свои облигации, причем спрос значительно превысил предложение.
Кроме того, в первую десятку ТОПа русскоязычных бизнесменов Эстонии вошли владелец деревообрабатывающей компании Technomar & Adrem Игорь Израэлян, владеющий несколькими заводами в Маарду; руководитель и владелец торгующей металлами MBR Metals Денис Трещалов и собственник специализирующейся на недвижимости компании Kantauro (в том числе, например, владеющей торговым центром Stroomi) Анатолий Канаев.
Место в общем рейтинге 
Имя 
стоимость активов 2025, млн 
стоимость активов 2024, млн 
изменение, млн 
компания 
сектор 
возраст 
Место в рейтинге в 2024 году  
8Олег Осиновский513,0391,9121,1Skinest Gruppлогистика5910
14Федор Берман275,7210,765,0BLRT Gruppпромышленность7419
24Борис Скворцов188,0170,817,2Summus Capitalнедвижимость4327
43Валерий Коваленко141,978,163,7BLRT Gruppпромышленность7970-71
54Игорь Израэлян111,1119,3- 8,2Technomar & Adremпроизводство, недвижимость6849
62Виола Гнидина101,178,123,0BLRT Gruppпромышленность5070-71
68Александр Малюгин94,142,951,2LTH-Baasпромышленность, недвижимость77141
73Денис Трещалов92,1100,1- 7,9MBR Metalsторговля4859
74Антон Малюгин91,540,551,0LTH-Baasпромышленность, недвижимость47152
87Анатолий Канаев69,367,51,7Kantauroнедвижимость7876
Методология
При подсчете мы учитывали стоимость принадлежащих предпринимателям компаний, доли в биржевых предприятиях и в отдельных случаях прибыль от продажи компаний.
Ценные бумаги биржевых компаний оценивались по цене закрытия на конец июля.
Стоимость небиржевых компаний рассчитывалась на основе годового отчета за 2024 год или, при его отсутствии, по данным за предыдущий год. По возможности мы опирались также на цены сделок при расширении акционерного капитала или на данные о купле-продаже компаний.
Бухгалтерская стоимость учитывалась для убыточных компаний, а также для тех, чья рентабельность собственного капитала низкая, или тех, которые используют фирмы в качестве инвестиционного портфеля. Если стоимость активов предприятий значительно отличалась от их балансовой, мы пересматривали ее в соответствии с рыночной. Для компаний с высоким собственным капиталом, помимо балансовой стоимости, учитывалась также скорректированная прибыль.
Предприниматели, которые не представили отчет за прошлый год, оценивались более консервативно либо вовсе исключались из рейтинга. Если не был подан отчет холдинговой компании, но имелись отчеты дочерних, при оценке состояния учитывались именно они. Если отчёт за прошлый год отсутствовал, размер состояния оставался таким же, как и годом ранее.
Стоимость имущества указана в миллионах евро.
