Театр Сюдалинна сократил 8 актеров и 17 сотрудников администрации

В четверг, 11 сентября, уведомления о сокращении получили восемь актеров Театра Сюдалинна. Ранее уведомления о расторжении трудового договора были вручены 17 сотрудникам администрации, сообщает rus.err.ee
После объявления 10 июня о сокращении государственного финансирования на 400 000 евро, что составляет 15,5%, Театр Сюдалинна (бывший Русский театр) был вынужден сократить штат, передает пресс-служба театра.
Основную нагрузку по сокращениям понес административный персонал.
По словам руководства театра, такое решение было принято с целью максимально сохранить театральный репертуар и творческую жизнеспособность театра.
По данным ERR, среди восьми сокращенных актеров – Лариса Саванкова, Александр Ивашкевич, Екатерина Кордас, Александр Окунев и Наталья Мурина.
