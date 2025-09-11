Театр Сюдалинна сократил 8 актеров и 17 сотрудников администрации

Русскому театру недолго осталось существовать под этим названием: новости обещают уже в начале июня. Финансовый год театр закончил с убытками: помимо пары неокупившихся постановок, на нем висит старый кредит, который недавно пришлось рефинансировать. Несмотря на это в будущее его руководитель Анне-Ли Пяйв смотрит с оптимизмом.