  • OMX Baltic−0,16%294,39
  • OMX Riga0,05%916,94
  • OMX Tallinn−0,55%1 988,52
  • OMX Vilnius−0,09%1 228,8
  • S&P 5000,77%6 582,43
  • DOW 301,27%46 067,83
  • Nasdaq 0,67%22 033,4
  • FTSE 1000,78%9 297,58
  • Nikkei 2251,22%44 372,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%99,16
  • 11.09.25, 19:14

Театр Сюдалинна сократил 8 актеров и 17 сотрудников администрации

В четверг, 11 сентября, уведомления о сокращении получили восемь актеров Театра Сюдалинна. Ранее уведомления о расторжении трудового договора были вручены 17 сотрудникам администрации, сообщает rus.err.ee.
Театр Сюдалинна сократил 8 актеров и 17 сотрудников администрации
  • Foto: Arno Mikkor
После объявления 10 июня о сокращении государственного финансирования на 400 000 евро, что составляет 15,5%, Театр Сюдалинна (бывший Русский театр) был вынужден сократить штат, передает пресс-служба театра.
Основную нагрузку по сокращениям понес административный персонал.
По словам руководства театра, такое решение было принято с целью максимально сохранить театральный репертуар и творческую жизнеспособность театра.

По данным ERR, среди восьми сокращенных актеров – Лариса Саванкова, Александр Ивашкевич, Екатерина Кордас, Александр Окунев и Наталья Мурина.
