  10.09.25, 16:00

Выплата члену правления: не важно, за что получил деньги – налоги платить обязан

Cобственникам и членам правления предприятий не следует забывать о рисках, связанных с выплатами, которые они получают за свой труд. А если вдруг кто-то и забудет, то суд в очередной раз об этом напомнит.
Если выплаты связаны с заданиями, которые не входят в обязанности члена правления, то с них необходимо удерживать и перечислять взносы в Кассу по безработице.
  • Если выплаты связаны с заданиями, которые не входят в обязанности члена правления, то с них необходимо удерживать и перечислять взносы в Кассу по безработице.
  • Foto: Pixabay
«Когда в компании всего один член правления, который одновременно выступает в роли пайщика коммерческого товарищества, и при этом в фирме нет других работников, важно обращать внимание на оформление документов и их согласованность друг с другом, чтобы различать действия в качестве члена правления, работу и распределение прибыли, то есть выплату дивидендов, и, возможно, предоставление займа», – прокомментировал ДВ вынесенное в июне этого года решение Госсуда присяжный адвокат из компании ATTELA Каспар Линд, который представлял предпринимателя в суде по этому делу.
