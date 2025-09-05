Выплата члену правления: не важно, за что получил деньги – налоги платить обязан

«Когда в компании всего один член правления, который одновременно выступает в роли пайщика коммерческого товарищества, и при этом в фирме нет других работников, важно обращать внимание на оформление документов и их согласованность друг с другом, чтобы различать действия в качестве члена правления, работу и распределение прибыли, то есть выплату дивидендов, и, возможно, предоставление займа», – прокомментировал ДВ вынесенное в июне этого года решение Госсуда
присяжный адвокат из компании ATTELA Каспар Линд, который представлял предпринимателя в суде по этому делу.