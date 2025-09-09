Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,07%295,66
  • OMX Riga−0,19%919,56
  • OMX Tallinn−0,03%2 002,6
  • OMX Vilnius0,23%1 235,25
  • S&P 5000,21%6 495,15
  • DOW 300,25%45 514,95
  • Nasdaq 0,45%21 798,7
  • FTSE 1000,32%9 250,67
  • Nikkei 225−0,42%43 459,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,34
  • 09.09.25, 08:47

Знаменитая оружейная закупка завершилась позором. Тысячи снайперских стволов оказались бракованными

Снайперское оружие, с помпой закупленное для Эстонии, оказалось низкого качества, и всю партию пришлось отправить на заводской гарантийный ремонт.
Шесть лет назад на заводе американского производителя оружия LMT Defence собралась представительная делегация, чтобы подписать контракт о поставке Эстонии автоматического оружия. На фото на переднем плане – тогдашний посол Эстонии в США Йонатан Всевиов, участвовавший в мероприятии.
  • Шесть лет назад на заводе американского производителя оружия LMT Defence собралась представительная делегация, чтобы подписать контракт о поставке Эстонии автоматического оружия. На фото на переднем плане – тогдашний посол Эстонии в США Йонатан Всевиов, участвовавший в мероприятии.
  • Foto: Kaitseväe peastaap
Снайперские автоматы калибра 7,62 мм, общей стоимостью несколько миллионов евро, оказались местами настолько неточными, что военнослужащие прозвали их «неточными ружьями».
