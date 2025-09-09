Знаменитая оружейная закупка завершилась позором. Тысячи снайперских стволов оказались бракованными

Операция «Паутина» напомнила всем, что война радикально изменилась: танки отходят на второй план, а дроны – выходят на первый. Но и это не предел: технологии развиваются так, что открываются перспективы их массового использования в мирное время, напоминают опрошенные ДВ эксперты.