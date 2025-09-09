Знаменитая оружейная закупка завершилась позором. Тысячи снайперских стволов оказались бракованными

Шесть лет назад на заводе американского производителя оружия LMT Defence собралась представительная делегация, чтобы подписать контракт о поставке Эстонии автоматического оружия. На фото на переднем плане – тогдашний посол Эстонии в США Йонатан Всевиов, участвовавший в мероприятии.
Foto: Kaitseväe peastaap
Снайперские автоматы калибра 7,62 мм, общей стоимостью несколько миллионов евро, оказались местами настолько неточными, что военнослужащие прозвали их «неточными ружьями».
Европейская комиссия обещает предоставить больше средств странам на восточной границе, чтобы они могли укрепить свою внутреннюю безопасность. Местные предприятия в области оборонных технологий видят в предстоящем финансировании возможности, но признают, что процесс государственных закупок медленный и сложный.
Операция «Паутина» напомнила всем, что война радикально изменилась: танки отходят на второй план, а дроны – выходят на первый. Но и это не предел: технологии развиваются так, что открываются перспективы их массового использования в мирное время, напоминают опрошенные ДВ эксперты.
Бывшего канцлера Министерства обороны Кусти Сальма подтолкнула к публикации в социальных сетях, потрясшей всю Эстонию несколько недель назад, горечь поражения и желание атаковать своего противника в момент, когда формировалось новое правительство.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.