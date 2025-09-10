Прибыль Coop Pank оказалась ниже прошлогоднего уровня

В августе чистая прибыль Coop Pank осталась на уровне июля, при этом по сравнению с прошлым годом падение составило 16%.
- С июня Coop Pank в сотрудничестве с магазинами Coop предлагает покупателям бонусную программу.
- Foto: Liis Treimann
В августе банк получил 2,4 млн евро чистой прибыли. За восемь месяцев этого года чистая прибыль составила 19,4 млн евро, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из биржевого сообщения.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Новый глава: «У нас большой аппетит»
По словам председателя совета Coop Pank Райнера Рохтла, ожидания от нового руководителя Арко Куртманна высокие. Банк должен расти в 2-3 раза быстрее эстонского рынка и в течение нескольких лет удвоить прибыль.
Новым руководителем Coop Pank станет Арко Куртманн, который последние пять лет входил в правление банка и возглавлял корпоративное направление.
С начала года чистая прибыль Coop Pank была меньше на 16%, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый операционный доход сократился на 6%, а операционные расходы остались на уровне прошлого года.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?