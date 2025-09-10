Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,09%295,47
  • OMX Riga0,11%919,33
  • OMX Tallinn−0,03%2 002,6
  • OMX Vilnius−0,17%1 233,02
  • S&P 5000,27%6 512,61
  • DOW 300,43%45 711,34
  • Nasdaq 0,37%21 879,49
  • FTSE 1000,16%9 257,72
  • Nikkei 2250,87%43 837,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%99,45
  • 10.09.25, 11:12

Прибыль Coop Pank оказалась ниже прошлогоднего уровня

В августе чистая прибыль Coop Pank осталась на уровне июля, при этом по сравнению с прошлым годом падение составило 16%.
С июня Coop Pank в сотрудничестве с магазинами Coop предлагает покупателям бонусную программу.
В августе банк получил 2,4 млн евро чистой прибыли. За восемь месяцев этого года чистая прибыль составила 19,4 млн евро, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из биржевого сообщения.
