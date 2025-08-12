Назад 12.08.25, 10:21 Чистая прибыль банка Coop снизилась С начала года чистая прибыль Coop Pank была меньше на 16%, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый операционный доход сократился на 6%, а операционные расходы остались на уровне прошлого года.

Рентабельность собственного капитала Coop Pank в июле составила 12,7%, а коэффициент затрат и доходов – 52%.

Foto: Liis Treimann

В июле банк заработал 2,4 миллиона евро чистой прибыли, что на 50 000 евро меньше по сравнению с июнем. С начала года банк заработал 16,9 миллиона евро чистой прибыли, что на 16% меньше, чем за тот же период прошлого года.