Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,03%296,87
  • OMX Riga0,5%919,22
  • OMX Tallinn0,03%2 038,81
  • OMX Vilnius0,21%1 211,11
  • S&P 500−0,25%6 373,45
  • DOW 30−0,45%43 975,09
  • Nasdaq −0,3%21 385,4
  • FTSE 1000,29%9 155,83
  • Nikkei 2252,15%42 718,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,72
  • OMX Baltic0,03%296,87
  • OMX Riga0,5%919,22
  • OMX Tallinn0,03%2 038,81
  • OMX Vilnius0,21%1 211,11
  • S&P 500−0,25%6 373,45
  • DOW 30−0,45%43 975,09
  • Nasdaq −0,3%21 385,4
  • FTSE 1000,29%9 155,83
  • Nikkei 2252,15%42 718,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,72
  • 12.08.25, 10:21

Чистая прибыль банка Coop снизилась

С начала года чистая прибыль Coop Pank была меньше на 16%, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый операционный доход сократился на 6%, а операционные расходы остались на уровне прошлого года.
Рентабельность собственного капитала Coop Pank в июле составила 12,7%, а коэффициент затрат и доходов – 52%.
  • Рентабельность собственного капитала Coop Pank в июле составила 12,7%, а коэффициент затрат и доходов – 52%.
  • Foto: Liis Treimann
В июле банк заработал 2,4 миллиона евро чистой прибыли, что на 50 000 евро меньше по сравнению с июнем. С начала года банк заработал 16,9 миллиона евро чистой прибыли, что на 16% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 12.08.25, 09:13
Прибыль LHV в июле снизилась
В июле LHV Group заработала 10,5 миллиона евро чистой прибыли, что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 2,4 миллиона евро больше, чем было предусмотрено финансовым планом.
  • KM
Content Marketing
  • 30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?
Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.

Самые читаемые

1
Новости
  • 11.08.25, 13:30
Олег Осиновский: повышение подоходного налога – огромная ошибка
2
Mнения
  • 08.08.25, 16:01
Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке
3
Новости
  • 11.08.25, 06:00
Бизнес через боль: «В Таллинне столько татуировщиков, что хватит на всю Эстонию и Латвию»
4
Новости
  • 11.08.25, 14:02
Сыырумаа начал строительство делового квартала стоимостью 200 млн евро
5
Новости
  • 08.08.25, 15:28
Эстонский стартап привлек миллионы и выходит на европейский рынок. «В Польше – бурный рост»
6
Биржа
  • 09.08.25, 09:53
Пошлины на золотые слитки всколыхнули мировой рынок драгметаллов

Последние новости

  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550000 в 1000000 евро на недвижимости в Дубае
Биржа
  • 12.08.25, 10:21
Чистая прибыль банка Coop снизилась
Новости
  • 12.08.25, 09:41
Власти Пярну предложили правительству ввести новый налог
Новости
  • 12.08.25, 09:31
Число иностранных туристов за год выросло на 7%
Биржа
  • 12.08.25, 09:13
Прибыль LHV в июле снизилась
Инвестор Тоомас
  • 12.08.25, 08:56
Инвестор Тоомас: Apple удивила, но тучи по-прежнему сгущаются
Новости
  • 12.08.25, 07:00
Не получившее поддержки квартирное товарищество выиграло спор у государства
Новости
  • 12.08.25, 06:00
Новая эра офисных зданий: снести, изменить назначение или переосмыслить

Сейчас в фокусе

По мнению владельца Skinest Grupp Олега Осиновского, от повышения подоходного налога до 24% Эстония не выиграет, а потеряет, т.к. налоговые поступления уменьшатся.
Новости
  • 11.08.25, 13:30
Олег Осиновский: повышение подоходного налога – огромная ошибка
Предприниматель Урмас Сыырумаа.
Новости
  • 11.08.25, 14:02
Сыырумаа начал строительство делового квартала стоимостью 200 млн евро
Бизнес через боль: «В Таллинне столько татуировщиков, что хватит на всю Эстонию и Латвию»
Новости
  • 11.08.25, 06:00
Бизнес через боль: «В Таллинне столько татуировщиков, что хватит на всю Эстонию и Латвию»
«Человеку ведь должно быть интересно в жизни», – считает крупный предприниматель Хейти Хяэль, который, среди прочего, в прошлом году отправился в полное адреналина морское путешествие по Красному морю, ставшему известным из-за атак хуситов.
Интервью
  • 10.08.25, 13:07
«Мир сейчас вверх дном»: Хейти Хяэль ждет от государства гарантий
Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке
Mнения
  • 08.08.25, 16:01
Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке
Кая Каллас считает, что перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина Европа должна определить свой план действий.
Новости
  • 11.08.25, 10:40
Каллас созывает внеочередную встречу министров иностранных дел Европы
Цена акций Tallinna Sadam в этом году выросла на 12,3%. Компания также выплатила 0,073 евро в качестве дивидендов.
Биржа
  • 11.08.25, 07:36
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Светодиодная маркировка безопасности – это идеальное решение, если вам необходима долговечная и износостойкая маркировка на бетоне, стенах или других поверхностях. Зона ожидания выдачи товаров.
  • KM
Content Marketing
  • 30.05.25, 14:33
Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025