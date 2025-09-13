Вкус биржи: кто самый богатый человек мира? Не Илон Маск

Как всегда в конце недели мы отметили возвращение легенды, взобравшейся на вершины списка Форбс, поспорили об инфляции, пожурили французов (а почему нет?), восхитились новыми фичами Robinhood и обратили внимание на просчеты статистики рабочих мест.
- Куча сотен миллиардов долларов на одном фото
- Foto: Тору Яманака Эллисон Робберт / AFP / Scanpix
Ворвемся в логово богатых, чтобы отдать бедным! Robinhood включили в S&P 500.
Как тебе такое падение, Илон Маск? Во главе списка форбс теперь новый человек.
Докатились: французские облигации деградировали до уровня итальянских.
Снижение ставки? Смеялись всей федеральной резервной системой. Инфляция выросла на два процентных пункта.
Ложь, наглая ложь и статистика Бюро статистики труда США. Рабочих мест было создано на девятьсот тысяч меньше, чем заявлялось.
Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».
