Назад 13.09.25, 11:49 Вкус биржи: кто самый богатый человек мира? Не Илон Маск Как всегда в конце недели мы отметили возвращение легенды, взобравшейся на вершины списка Форбс, поспорили об инфляции, пожурили французов (а почему нет?), восхитились новыми фичами Robinhood и обратили внимание на просчеты статистики рабочих мест.

Куча сотен миллиардов долларов на одном фото

Foto: Тору Яманака Эллисон Робберт / AFP / Scanpix

Ворвемся в логово богатых, чтобы отдать бедным! Robinhood включили в S&P 500.

Как тебе такое падение, Илон Маск? Во главе списка форбс теперь новый человек.

Докатились: французские облигации деградировали до уровня итальянских.

Снижение ставки? Смеялись всей федеральной резервной системой. Инфляция выросла на два процентных пункта.

Ложь, наглая ложь и статистика Бюро статистики труда США. Рабочих мест было создано на девятьсот тысяч меньше, чем заявлялось.

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи».