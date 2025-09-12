Делов-то: спорим про ТОП богачей, дроны в Польше и сокращения в Русском театре

Почему среди эстонцев в первой четверке – технологии, и вообще это популярный сектор для обогащения. Среди русскоязычных совсем другие сектора – логистика, недвижимость и реальные производства. Как так вышло?

Сюжет Ярослава Тавгеня – обсуждаем местные и международные банки с одним из богатейших людей ТОП 200.

На этой неделе предположительно российские дроны, выпущенные по Украине, вторглись в воздушное пространство Польши и были сбиты польскими ВВС. ЕС и НАТО очередной раз показали свою несостоятельность? Или все-таки не стоит рубить с плеча?

Позади 18 пакетов санкций против РФ, Кая Каллас сулит 19-й и «более высокую цену» войны для России. Как быть, если санкции пусть и ослабляют экономику агрессора, но никак не останавливают и даже не замедляют войну? Какая бы реакция была симметричной, правильной?

С одной стороны, Вторая мировая сейчас активно эксплуатируется в России, Китае, США как символ победы добра над злом, с другой – институты, созданные после и по причине этой войны, теряют свое влияние, силу, смысл. Как так вышло?

Уведомления о сокращении получили восемь актеров Театра Сюдалинна, бывшего Русского, и 17 представителей административной команды. Подтверждено в том числе сокращение Ларисы Саванковой, Александра Ивашкевича, Екатерины Кордас, Александра Окунева. Разгром любимого зрителями коллектива или необходимый шаг по пути реформ? И можно ли вообще преодолеть кризис в театре с помощью увольнений?

Укладывается ли сокращение людей и финансов в бывшем Русском театре в логику «отмены русской культуры»? И есть ли вообще эта «отмена»?