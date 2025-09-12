Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,11%294,73
  • OMX Riga−0,02%916,74
  • OMX Tallinn−0,14%1 985,82
  • OMX Vilnius0,34%1 233,02
  • S&P 5000,08%6 592,58
  • DOW 30−0,41%45 919,06
  • Nasdaq 0,47%22 146,69
  • FTSE 100−0,15%9 283,29
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,53
  12.09.25, 17:28

Делов-то: спорим про ТОП богачей, дроны в Польше и сокращения в Русском театре

В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждения выдались бурными: как заработали свои состояния русскоязычные и эстонские миллионеры и миллиардеры? Как быть коллективу бывшего Русского театра в Таллинне? И может ли НАТО оказаться в пролете подобно дронам над Польшей?
Делов-то: спорим про ТОП богачей, дроны в Польше и сокращения в Русском театре
В студии подкаста новости недели обсуждают Олеся Лагашина, Алексей Шишкин и Дмитрий Фефилов.
Богатые стали богаче. Совокупная стоимость предпринимательских активов ста богатейших людей Эстонии за год выросла более чем на 10% и достигла 20,2 млрд евро. Схожий рост показал и ТОП 500. Есть ли тут повод для зависти? И почему ТОПы так популярны?
Мало кто из участников ТОПа хочет говорить с журналистами. Они что-то скрывают?



Почему среди эстонцев в первой четверке – технологии, и вообще это популярный сектор для обогащения. Среди русскоязычных совсем другие сектора – логистика, недвижимость и реальные производства. Как так вышло?
Сюжет Ярослава Тавгеня – обсуждаем местные и международные банки с одним из богатейших людей ТОП 200.
На этой неделе предположительно российские дроны, выпущенные по Украине, вторглись в воздушное пространство Польши и были сбиты польскими ВВС. ЕС и НАТО очередной раз показали свою несостоятельность? Или все-таки не стоит рубить с плеча?
Позади 18 пакетов санкций против РФ, Кая Каллас сулит 19-й и «более высокую цену» войны для России. Как быть, если санкции пусть и ослабляют экономику агрессора, но никак не останавливают и даже не замедляют войну? Какая бы реакция была симметричной, правильной?
С одной стороны, Вторая мировая сейчас активно эксплуатируется в России, Китае, США как символ победы добра над злом, с другой – институты, созданные после и по причине этой войны, теряют свое влияние, силу, смысл. Как так вышло?
Уведомления о сокращении получили восемь актеров Театра Сюдалинна, бывшего Русского, и 17 представителей административной команды. Подтверждено в том числе сокращение Ларисы Саванковой, Александра Ивашкевича, Екатерины Кордас, Александра Окунева. Разгром любимого зрителями коллектива или необходимый шаг по пути реформ? И можно ли вообще преодолеть кризис в театре с помощью увольнений?
Укладывается ли сокращение людей и финансов в бывшем Русском театре в логику «отмены русской культуры»? И есть ли вообще эта «отмена»?
Mнения
  • 05.09.25, 16:16
Делов-то: минобороны косипорит от души. Куда пропали десятки миллионов евро?
«Ты заплатило мне два раза, “я хочу!” – сказало ты». Министерство обороны переплатило десятки миллионов евро за вооружения на радость правительства США. Из-за бардака и нерасторопности Эстония не досчиталась 80 миллионов евро.
Mнения
  • 29.08.25, 16:14
Делов-то: рост зарплат в беспилотном режиме. Роняем «Запад-2025» и украинский дрон
В свежем выпуске подкаста «Делов-то» обсуждаем падающие на Эстонию дроны, российские учения на границе с Литвой, а также прогнозы и статистику, которую аналитики, кажется, публикуют не приходя в сознание.
Mнения
  • 15.08.25, 16:26
Делов-то: налоги душат самих реформистов, приключения криптомиллионеров в США, Omniva и Валга против свободы слова
В новом подкасте «Делов-то» речь пойдет о возможности и необходимости снижения налогов, о неожиданном судебном решении в США в отношении двух эстонских криптомиллионеров, о то, как волость Валга и государственная почта Omniva борются с тем, что им не угодно, ну и, разумеется, пару слов о встрече на далекой Аляске.
Mнения
  • 22.08.25, 17:09
Делов-то: заговор или раздолбайство? Гадаем на Трампа и Euribor
В свежем выпуске подкаста «Делов-то»: Трамп встретился с Путиным и Зеленским, но ближе ли теперь конец войны? Телефонные мошенники грабят заводы, а Алар Карис все не может забыть «единорогов».
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

1
ТОП
  • 10.09.25, 04:00
ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: недвижимость, судостроение и металлы
2
Эпицентр
  • 09.09.25, 08:47
Знаменитая оружейная закупка завершилась позором. Тысячи снайперских стволов оказались бракованными
3
Новости
  • 11.09.25, 06:00
Данил Игнатенко: больше всего работаем с Китаем и Россией, но конкурентных преимуществ нет
4
Новости
  • 11.09.25, 09:18
Мыльный пузырь лопнул. Руководители и специалисты по ESG массово остаются без работы
5
ТОП
  • 10.09.25, 06:00
ТОП богатейших людей Эстонии: миллиардер установил новый рекорд
6
ТОП
  • 09.09.25, 11:55
В ТОП богачей Эстонии вошла восьмилетняя миллионерша

Новости
  • 12.09.25, 18:53
Eesti Energia начала расследование об утечке данных, приведшей к уголовному делу
Новости
  • 12.09.25, 17:34
Падение в 4 раза: стартапов создается меньше, чем пять лет назад
Mнения
  • 12.09.25, 17:28
Делов-то: спорим про ТОП богачей, дроны в Польше и сокращения в Русском театре
ТОП
  • 12.09.25, 16:55
ТОП производителей напитков: любимчики жителей Эстонии – пиво и вода
Новости
  • 12.09.25, 16:13
Судебное дело Danske продолжается: требование адвоката было отклонено
Биржа
  • 12.09.25, 14:36
Компания основателей Skype продала акции LHV почти в четыре раза дешевле биржевой цены
Новости
  • 12.09.25, 13:54
Йыхвиский производитель и экспортер кухонной мебели обанкротился
Новости
  • 12.09.25, 13:15
Очередь длиною в жизнь: государство недостаточно поддерживает людей с психическими расстройствами

Стремительный спад интереса к ESG имеет три причины: смягчение европейских регуляций, экономические трудности и отношение руководителей.
Новости
  • 11.09.25, 09:18
Мыльный пузырь лопнул. Руководители и специалисты по ESG массово остаются без работы
Владелец ESTMA Данил Игнатенко занял в ТОПе богачей 151-е место.
Новости
  • 11.09.25, 06:00
Данил Игнатенко: больше всего работаем с Китаем и Россией, но конкурентных преимуществ нет
Несмотря на кризисные годы многим бизнесменам, оказавшимся в ТОПе самых богатых людей Эстонии, удалось увеличить свое состояние. Тон в рейтинге задают Олег Осиновский, акционеры BLRT Grupp и российский инвестор в недвижимость.
ТОП
  • 10.09.25, 04:00
ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: недвижимость, судостроение и металлы
ТОП богатейших людей Эстонии: миллиардер установил новый рекорд
ТОП
  • 10.09.25, 06:00
ТОП богатейших людей Эстонии: миллиардер установил новый рекорд
В портфель Summus Capital входит варшавский офис Lakeside. Фото: Summus Capital
Новости
  • 11.09.25, 08:30
Фирма российского бизнесмена из ТОПа богачей спасается от политических рисков диверсификацией
Страны Большой семерки, экономики которых считались самыми развитыми и надежными, сегодня переживают непростые времена – долги растут, но и стоимость заимствования выросла до уровней, от которых они уже успели отвыкнуть.
Инвестор Тоомас
  • 11.09.25, 08:57
Инвестор Тоомас: тихая гавань превратилась в горячую точку – на самые надежные активы сегодня скидка
Бывший руководитель Enefit Green Ааво Кярмас получил статус подозреваемого, однако опрошенные Äripäev инвесторы признались, что им трудно поверить в его вину.
Биржа
  • 11.09.25, 16:27
«Трудно поверить, что он продал бы себя за 10 000 евро»
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

