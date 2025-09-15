Прокуратура арестовала имущество подозреваемого по делу Enefit Green
В настоящий момент арестовано имущество одного из подозреваемых. Согласно закону, лицу, слившему внутреннюю информацию биржевой компании или торговавшему на её основе, грозит штраф или до четырёх лет тюрьмы.
В понедельник собралась спецкомиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией, на заседание которой были приглашены представители Центральной криминальной полиции, прокуратуры и Финансовой инспекции. На фото — государственный прокурор Юрген Хюва (в центре), член правления Финансовой инспекции Сийм Таммер (справа) и председатель комиссии Анастасия Коваленко-Кылварт.
Foto: Liis Treimann
Об этом в понедельник сообщил Äripäev после заседания спецкомиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией государственный прокурор Юрген Хюва, ведущий уголовное дело, связанное с утечкой внутренней информации Enefit Green.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Скандал с инсайдерскими сделками вокруг Enefit Green, который мог незаконно принести подозреваемым в общей сложности 130 000 евро прибыли, подтверждает, что надзор на Таллиннской бирже действительно работает. Об этом заявили опрошенные Äripäev инвесторы.