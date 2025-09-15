Прокуратура арестовала имущество подозреваемого по делу Enefit Green

Скандал с инсайдерскими сделками вокруг Enefit Green, который мог незаконно принести подозреваемым в общей сложности 130 000 евро прибыли, подтверждает, что надзор на Таллиннской бирже действительно работает. Об этом заявили опрошенные Äripäev инвесторы.