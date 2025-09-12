Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,11%294,73
  • OMX Riga−0,02%916,74
  • OMX Tallinn−0,14%1 985,82
  • OMX Vilnius0,34%1 233,02
  • S&P 5000,00%6 587,2
  • DOW 30−0,46%45 895,88
  • Nasdaq 0,43%22 137,92
  • FTSE 100−0,15%9 283,29
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%98,35
  • OMX Baltic0,11%294,73
  • OMX Riga−0,02%916,74
  • OMX Tallinn−0,14%1 985,82
  • OMX Vilnius0,34%1 233,02
  • S&P 5000,00%6 587,2
  • DOW 30−0,46%45 895,88
  • Nasdaq 0,43%22 137,92
  • FTSE 100−0,15%9 283,29
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%98,35
  • 12.09.25, 18:53

Eesti Energia начала расследование об утечке данных, приведшей к уголовному делу

Eesti Energia начала внутреннее расследование в отношении того, как могла утечь информация о том, что Enefit Green уходит с биржи.
На этой неделе стало известно, что Центральная криминальная полиция предъявила трем людям и одной компании подозрение в инсайдерской торговле, и одному человеку - подозрение в обнародовании информации, предназначавшейся только для внутреннего пользования. Один из подозреваемых бывший глава Enefit Green Ааво Аярмас
  • На этой неделе стало известно, что Центральная криминальная полиция предъявила трем людям и одной компании подозрение в инсайдерской торговле, и одному человеку - подозрение в обнародовании информации, предназначавшейся только для внутреннего пользования. Один из подозреваемых бывший глава Enefit Green Ааво Аярмас
  • Foto: Андрас Кралла
Об этом Äripäev подтвердил пресс-секретарь госконцерна Маттиас Кайв.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 11.09.25, 16:27
«Трудно поверить, что он продал бы себя за 10 000 евро»
Скандал с инсайдерскими сделками вокруг Enefit Green, который мог незаконно принести подозреваемым в общей сложности 130 000 евро прибыли, подтверждает, что надзор на Таллиннской бирже действительно работает. Об этом заявили опрошенные Äripäev инвесторы.
Новости
  • 10.09.25, 16:42
Следы биржевого скандала Enefit Green ведут в Eesti Energia
Помимо бывшего руководителя компании Enefit Green, подозрение в торговле акциями компании на основе инсайдерской информации получил также один из начальников отделов Eesti Energia.
Биржа
  • 09.09.25, 17:01
Бывшему главе Enefit Green Ааво Кярмасу предъявлено подозрение
Центральная криминальная полиция предъявила подозрения бывшему руководителю Enefit Green Ааво Кярмасу, сообщил ERR.
Биржа
  • 10.09.25, 08:30
Экс-глава Enefit Green об уголовном деле: «Все это совершенно невероятно»
«Все это для меня просто невероятно», — начал бывший руководитель Enefit Green Ааво Кярмас разговор с журналистом.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Самые читаемые

1
ТОП
  • 10.09.25, 04:00
ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: недвижимость, судостроение и металлы
2
Эпицентр
  • 09.09.25, 08:47
Знаменитая оружейная закупка завершилась позором. Тысячи снайперских стволов оказались бракованными
3
Новости
  • 11.09.25, 06:00
Данил Игнатенко: больше всего работаем с Китаем и Россией, но конкурентных преимуществ нет
4
Новости
  • 11.09.25, 09:18
Мыльный пузырь лопнул. Руководители и специалисты по ESG массово остаются без работы
5
ТОП
  • 10.09.25, 06:00
ТОП богатейших людей Эстонии: миллиардер установил новый рекорд
6
ТОП
  • 09.09.25, 11:55
В ТОП богачей Эстонии вошла восьмилетняя миллионерша

Последние новости

Новости
  • 12.09.25, 18:53
Eesti Energia начала расследование об утечке данных, приведшей к уголовному делу
Новости
  • 12.09.25, 17:34
Падение в 4 раза: стартапов создается меньше, чем пять лет назад
Mнения
  • 12.09.25, 17:28
Делов-то: спорим про ТОП богачей, дроны в Польше и сокращения в Русском театре
ТОП
  • 12.09.25, 16:55
ТОП производителей напитков: любимчики жителей Эстонии – пиво и вода
Новости
  • 12.09.25, 16:13
Судебное дело Danske продолжается: требование адвоката было отклонено
Биржа
  • 12.09.25, 14:36
Компания основателей Skype продала акции LHV почти в четыре раза дешевле биржевой цены
Новости
  • 12.09.25, 13:54
Йыхвиский производитель и экспортер кухонной мебели обанкротился
Новости
  • 12.09.25, 13:15
Очередь длиною в жизнь: государство недостаточно поддерживает людей с психическими расстройствами

Сейчас в фокусе

Стремительный спад интереса к ESG имеет три причины: смягчение европейских регуляций, экономические трудности и отношение руководителей.
Новости
  • 11.09.25, 09:18
Мыльный пузырь лопнул. Руководители и специалисты по ESG массово остаются без работы
Владелец ESTMA Данил Игнатенко занял в ТОПе богачей 151-е место.
Новости
  • 11.09.25, 06:00
Данил Игнатенко: больше всего работаем с Китаем и Россией, но конкурентных преимуществ нет
Несмотря на кризисные годы многим бизнесменам, оказавшимся в ТОПе самых богатых людей Эстонии, удалось увеличить свое состояние. Тон в рейтинге задают Олег Осиновский, акционеры BLRT Grupp и российский инвестор в недвижимость.
ТОП
  • 10.09.25, 04:00
ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: недвижимость, судостроение и металлы
ТОП богатейших людей Эстонии: миллиардер установил новый рекорд
ТОП
  • 10.09.25, 06:00
ТОП богатейших людей Эстонии: миллиардер установил новый рекорд
В портфель Summus Capital входит варшавский офис Lakeside. Фото: Summus Capital
Новости
  • 11.09.25, 08:30
Фирма российского бизнесмена из ТОПа богачей спасается от политических рисков диверсификацией
Страны Большой семерки, экономики которых считались самыми развитыми и надежными, сегодня переживают непростые времена – долги растут, но и стоимость заимствования выросла до уровней, от которых они уже успели отвыкнуть.
Инвестор Тоомас
  • 11.09.25, 08:57
Инвестор Тоомас: тихая гавань превратилась в горячую точку – на самые надежные активы сегодня скидка
Бывший руководитель Enefit Green Ааво Кярмас получил статус подозреваемого, однако опрошенные Äripäev инвесторы признались, что им трудно поверить в его вину.
Биржа
  • 11.09.25, 16:27
«Трудно поверить, что он продал бы себя за 10 000 евро»
Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025