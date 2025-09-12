Eesti Energia начала расследование об утечке данных, приведшей к уголовному делу

На этой неделе стало известно, что Центральная криминальная полиция предъявила трем людям и одной компании подозрение в инсайдерской торговле, и одному человеку - подозрение в обнародовании информации, предназначавшейся только для внутреннего пользования. Один из подозреваемых бывший глава Enefit Green Ааво Аярмас
Foto: Андрас Кралла
Об этом Äripäev подтвердил пресс-секретарь госконцерна Маттиас Кайв.
Скандал с инсайдерскими сделками вокруг Enefit Green, который мог незаконно принести подозреваемым в общей сложности 130 000 евро прибыли, подтверждает, что надзор на Таллиннской бирже действительно работает. Об этом заявили опрошенные Äripäev инвесторы.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?