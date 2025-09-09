Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,09%295,47
  • OMX Riga0,01%918,41
  • OMX Tallinn−0,12%2 000,8
  • OMX Vilnius−0,08%1 234,11
  • S&P 5000,06%6 499,04
  • DOW 300,21%45 608,61
  • Nasdaq 0,07%21 814,08
  • FTSE 1000,23%9 242,53
  • Nikkei 225−0,42%43 459,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,14
  • 09.09.25, 17:01

Бывшему главе Enefit Green Ааво Кярмасу предъявлено подозрение

Центральная криминальная полиция предъявила подозрения бывшему руководителю Enefit Green Ааво Кярмасу, сообщил ERR.
Ааво Кярмас покинул пост председателя правления Enefit Green 1 июля.
  • Ааво Кярмас покинул пост председателя правления Enefit Green 1 июля.
  • Foto: Liis Treimann
Полиция подозревает, что благодаря инсайдерской информации в период вывода Enefit Green с биржи фирма сотрудницы Elering могла незаконно заработать около 130 000 евро, писали ранее «Деловые ведомости». Сегодня трем лицам и одной компании были предъявлены подозрения в торговле с использованием инсайдерской информации и одному лицу – в ее разглашении. Центральная криминальная полиция подтвердила ERR, что одним из подозреваемых является бывший руководитель Enefit Green Ааво Кярмас.
Ааво Кярмас покинул пост председателя правления Enefit Green 1 июля по соглашению сторон.
В марте компания Glassinvest приобрела 35 000 акций Enefit Green. Согласно отчетности, фирма занимается розничной и оптовой торговлей автомобильными стеклами и до февраля акций Enefit Green не имела. В течение двух месяцев компания активно скупала бумаги, и к моменту выхода компании с биржи в портфеле оказалось уже 61 057 акций.
100-процентным владельцем Glassinvest является Пирет Пярна, руководитель направления возобновляемой энергетики в Elering, которая в прошлые годы также входила в комиссию по проведению тендеров компании.
По предварительным данным, на этих операциях компания могла незаконно заработать около 130 000 евро.
Elering: мы не имеем отношения к сделкам

Статья продолжается после рекламы

Председатель правления Elering Калле Кильк заявил, что компания никак не связана ни с Enefit Green, ни с покупкой их акций, а о подозрениях они узнали через СМИ.
«Elering как компания не имеет отношения к Enefit Green. У Elering или ее сотрудников нет никакой информации о сделках с акциями другой компании. Как компания мы также узнали о предложении выкупа только через биржевое сообщение, предварительной информации у нас не было», – подчеркнул Кильк.
Он добавил, что Elering намерена как можно скорее разобраться в сути подозрений, чтобы понять, может ли упомянутый в СМИ сотрудник продолжать выполнять свои текущие обязанности.
По данным Elering, ни в одном из процессов принятия решений компании не участвовали лица с конфликтом интересов, включая Пирет Пярна.
