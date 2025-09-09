Назад 09.09.25, 17:01 Бывшему главе Enefit Green Ааво Кярмасу предъявлено подозрение Центральная криминальная полиция предъявила подозрения бывшему руководителю Enefit Green Ааво Кярмасу, сообщил ERR

Ааво Кярмас покинул пост председателя правления Enefit Green 1 июля.

Foto: Liis Treimann

Полиция подозревает, что благодаря инсайдерской информации в период вывода Enefit Green с биржи фирма сотрудницы Elering могла незаконно заработать около 130 000 евро, писали ранее «Деловые ведомости». Сегодня трем лицам и одной компании были предъявлены подозрения в торговле с использованием инсайдерской информации и одному лицу – в ее разглашении. Центральная криминальная полиция подтвердила ERR , что одним из подозреваемых является бывший руководитель Enefit Green Ааво Кярмас.

Ааво Кярмас покинул пост председателя правления Enefit Green 1 июля по соглашению сторон.

В марте компания Glassinvest приобрела 35 000 акций Enefit Green. Согласно отчетности, фирма занимается розничной и оптовой торговлей автомобильными стеклами и до февраля акций Enefit Green не имела. В течение двух месяцев компания активно скупала бумаги, и к моменту выхода компании с биржи в портфеле оказалось уже 61 057 акций. 100-процентным владельцем Glassinvest является Пирет Пярна, руководитель направления возобновляемой энергетики в Elering, которая в прошлые годы также входила в комиссию по проведению тендеров компании. По предварительным данным, на этих операциях компания могла незаконно заработать около 130 000 евро.

Elering: мы не имеем отношения к сделкам

Председатель правления Elering Калле Кильк заявил, что компания никак не связана ни с Enefit Green, ни с покупкой их акций, а о подозрениях они узнали через СМИ.

«Elering как компания не имеет отношения к Enefit Green. У Elering или ее сотрудников нет никакой информации о сделках с акциями другой компании. Как компания мы также узнали о предложении выкупа только через биржевое сообщение, предварительной информации у нас не было», – подчеркнул Кильк.

Он добавил, что Elering намерена как можно скорее разобраться в сути подозрений, чтобы понять, может ли упомянутый в СМИ сотрудник продолжать выполнять свои текущие обязанности.

По данным Elering, ни в одном из процессов принятия решений компании не участвовали лица с конфликтом интересов, включая Пирет Пярна.