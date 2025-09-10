Следы биржевого скандала Enefit Green ведут в Eesti Energia

Финансовая инспекция подала заявление о преступлении в отношении Ааво Кярмаса и Яануса Арукаэву, поскольку они приобрели акции Enefit Green на десятки тысяч евро непосредственно перед тем, как стало известно об уходе компании с биржи, сообщал ранее Postimees.
Foto: Liis Treimann
Как подтвердили в полиции, помимо бывшего руководителя Enefit Green Ааво Кярмаса и главы Glassinvest Райна Луйка, подозрение в торговле с использованием инсайдерской информации предъявлено также сотруднику Eesti Energia – начальнику отдела регуляторных отношений Eesti Energia Яанусу Арукаэву.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.