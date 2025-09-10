Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,21%294,85
  • OMX Riga−0,21%916,44
  • OMX Tallinn−0,07%1 999,43
  • OMX Vilnius−0,34%1 229,88
  • S&P 5000,63%6 553,91
  • DOW 30−0,15%45 643,78
  • Nasdaq 0,52%21 992,86
  • FTSE 100−0,02%9 240,46
  • Nikkei 2250,87%43 837,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%99,12
  • 10.09.25, 16:42

Следы биржевого скандала Enefit Green ведут в Eesti Energia

Помимо бывшего руководителя компании Enefit Green, подозрение в торговле акциями компании на основе инсайдерской информации получил также один из начальников отделов Eesti Energia.
Финансовая инспекция подала заявление о преступлении в отношении Ааво Кярмаса и Яануса Арукаэву, поскольку они приобрели акции Enefit Green на десятки тысяч евро непосредственно перед тем, как стало известно об уходе компании с биржи, сообщал ранее Postimees.
  Финансовая инспекция подала заявление о преступлении в отношении Ааво Кярмаса и Яануса Арукаэву, поскольку они приобрели акции Enefit Green на десятки тысяч евро непосредственно перед тем, как стало известно об уходе компании с биржи, сообщал ранее Postimees.
  • Foto: Liis Treimann
Как подтвердили в полиции, помимо бывшего руководителя Enefit Green Ааво Кярмаса и главы Glassinvest Райна Луйка, подозрение в торговле с использованием инсайдерской информации предъявлено также сотруднику Eesti Energia – начальнику отдела регуляторных отношений Eesti Energia Яанусу Арукаэву.
