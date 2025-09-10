Назад 10.09.25, 16:42 Следы биржевого скандала Enefit Green ведут в Eesti Energia Помимо бывшего руководителя компании Enefit Green, подозрение в торговле акциями компании на основе инсайдерской информации получил также один из начальников отделов Eesti Energia.

Финансовая инспекция подала заявление о преступлении в отношении Ааво Кярмаса и Яануса Арукаэву, поскольку они приобрели акции Enefit Green на десятки тысяч евро непосредственно перед тем, как стало известно об уходе компании с биржи, сообщал ранее Postimees.

Foto: Liis Treimann

Как подтвердили в полиции, помимо бывшего руководителя Enefit Green Ааво Кярмаса и главы Glassinvest Райна Луйка, подозрение в торговле с использованием инсайдерской информации предъявлено также сотруднику Eesti Energia – начальнику отдела регуляторных отношений Eesti Energia Яанусу Арукаэву.