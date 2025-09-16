Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,42%293,49
  • OMX Riga−0,15%915,36
  • OMX Tallinn−0,59%1 966,59
  • OMX Vilnius−0,03%1 232,64
  • S&P 5000,47%6 615,28
  • DOW 300,11%45 883,45
  • Nasdaq 0,94%22 348,75
  • FTSE 100−0,22%9 256,55
  • Nikkei 2250,3%44 902,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,8
  16.09.25, 10:50

Прибыль LHV оказалась ниже ожиданий: «Финансовый план остается в силе»

Котирующаяся на Таллиннской бирже LHV Group в августе достигла рекордного объема кредитов и депозитов, назвав рост ожидаемым. При этом чистая прибыль за восемь месяцев оказалась ниже финансового плана.
В результатах за август LHV видит ряд хороших показателей.
  • В результатах за август LHV видит ряд хороших показателей.
  • Foto: Andras Kralla
Биржа
  • 15.09.25, 09:06
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
На начавшейся неделе календарь инвесторов на местной бирже выглядит спокойнее, однако ожидаются макроэкономические данные и важные политические события. Также стартует ежегодная конференция материнской компании Facebook – Meta, где будут представлены новые разработки.
Биржа
  • 12.09.25, 14:36
Компания основателей Skype продала акции LHV почти в четыре раза дешевле биржевой цены
Инвестиционная компания основателей Skype – Ambient Sound Investments – на прошлой неделе продала почти 103 000 акций LHV Group, таким образом выполнив договор, заключенный более девяти лет назад.
Новости
  • 08.09.25, 17:49
«Любовь» обошлась дорого. Кинематографисты достигли компромисса с LHV
Кинематографисты Хендрик Норманн и Александер Отс сегодня предстали перед судом, чтобы урегулировать долг перед банком LHV. Их совместный драматический сериал «Armastus» (в переводе «Любовь» – ред.) вышел за рамки бюджета, и в результате долг к LHV достиг около 40 000 евро.
  • 08.09.25, 08:02
Самая успешная женщина в ТОП самых богатых обошла главу Alexela и основателя LHV
Состояние богатейшей женщины в нынешнем ТОПе превысило капиталы некоторых известных предпринимателей-мужчин. В список также вошла новая участница, стоимость активов которой превысила 100 млн евро.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

1
Новости
  • 13.09.25, 09:41
«Это сознательное уничтожение бизнеса». Пекарня бодается с городом из-за новой организации движения
2
Эпицентр
  • 15.09.25, 06:00
«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?
3
Новости
  • 14.09.25, 13:56
Время бить тревогу: нехватка рабочей силы и пассивность молодежи угрожают экономике
4
Новости
  • 15.09.25, 08:49
Бизнесмену, покинувшему «Ээсти 200» со скандалом, предъявлено уголовное обвинение
«Не вызывает никаких эмоций»
5
Новости
  • 14.09.25, 15:45
Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию
6
Новости
  • 15.09.25, 12:39
A. Le Coq покупает семейный бизнес Värska

Новости
  • 16.09.25, 13:58
Глава Фининспекции о биржевом скандале: «Мы следим не за людьми, а за сделками»
Новости
  • 16.09.25, 13:45
Успешная предпринимательница: мы должны укреплять волю к обороне, а не обсуждать недвижимость в Португалии
«Синдром хорошей девочки должен исчезнуть из политики»
Новости
  • 16.09.25, 13:04
Глава американского минфина: TikTok перейдет под контроль США
Новости
  • 16.09.25, 12:36
Референдум в Швейцарии может открыть для эстонских предпринимателей новые перспективы
Mнения
  • 16.09.25, 11:53
Роман Викулов: с прогнозом по нарвским выборам справился бы разве что Нострадамус
Биржа
  • 16.09.25, 11:38
Золото достигло нового рекорда
Биржа
  • 16.09.25, 10:50
Прибыль LHV оказалась ниже ожиданий: «Финансовый план остается в силе»
Новости
  • 16.09.25, 09:40
Минэкономики намерено упростить правила интернет-торговли алкоголем

Эстонские компании задолжали бюджету больше 300 млн евро.
Эпицентр
  • 15.09.25, 06:00
«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?
В интервью Äripäev в 2023 году Райнeр Милтоп заявил, что в те годы, когда его фирма больше не выставляла счетов за работы, выполненные для фестиваля света в Кадриоргском парке, он не заказывал для фестиваля никаких работ. Тем не менее, у Äripäev и прокуратуры имелась противоположная информация, и теперь прокуратура обвиняет его вместе с гражданской супругой-чиновницей в том, что они использовали фиктивные счета, чтобы заработать на установленных инсталляциях.
Новости
  • 15.09.25, 08:49
Бизнесмену, покинувшему «Ээсти 200» со скандалом, предъявлено уголовное обвинение
«Не вызывает никаких эмоций»
В дискуссии на предпринимательском семинаре Южной Эстонии приняли участие член правления Кассы по безработице Эстонии Сирлис Сымер-Кулль (справа), член правления Agrone Атс Альберт и председатель правления Ehitustrust Кайдо Сомелар. Модератором выступил журналист Äripäev Айвар Хундимяги.
Новости
  • 14.09.25, 13:56
Время бить тревогу: нехватка рабочей силы и пассивность молодежи угрожают экономике
Эльконд Либман.
Mнения
  • 15.09.25, 08:04
Политики на низком старте: все, чтобы не пропустить центристов
Андрей Вестеринен участвовал в заседании суда по видеосвязи.
Новости
  • 14.09.25, 15:45
Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию
Семейным бизнесом Värska Originaal руководят братья Раунo Йыгeва (слева) и Оливер Йыгeва.
Новости
  • 15.09.25, 12:39
A. Le Coq покупает семейный бизнес Värska
Эстонцы предпочитают хранить свои немногочисленные криптосбережения в биткоине.
Новости
  • 15.09.25, 14:29
Поставщики криптовалютных услуг в Эстонии ушли в убыток
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

