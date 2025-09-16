Прибыль LHV оказалась ниже ожиданий: «Финансовый план остается в силе»
Котирующаяся на Таллиннской бирже LHV Group в августе достигла рекордного объема кредитов и депозитов, назвав рост ожидаемым. При этом чистая прибыль за восемь месяцев оказалась ниже финансового плана.
На начавшейся неделе календарь инвесторов на местной бирже выглядит спокойнее, однако ожидаются макроэкономические данные и важные политические события. Также стартует ежегодная конференция материнской компании Facebook – Meta, где будут представлены новые разработки.
Кинематографисты Хендрик Норманн и Александер Отс сегодня предстали перед судом, чтобы урегулировать долг перед банком LHV. Их совместный драматический сериал «Armastus» (в переводе «Любовь» – ред.) вышел за рамки бюджета, и в результате долг к LHV достиг около 40 000 евро.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?