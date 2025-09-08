Самая успешная женщина в ТОП самых богатых обошла главу Alexela и основателя LHV

Если в прошлом году Äripäev оценивал состояние победительницы женского зачета в 129,7 млн евро, то в нынешнем ТОПе сумма выросла до 152,2 млн евро. Это больше, чем у основателя Alexela Хейти Хяэля или одного из основателей LHV Group Андреса Вийземанна.
Новый ТОП самых богатых будет опубликован в Äripäev 10 сентября.
В этом году в список 500 богатейших людей Эстонии вошли 58 женщин. В прошлом году их было 55.
Вот десять самых богатых женщин в ТОПе самых богатых людей Эстонии.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Хотя ещё пару лет назад казалось, что на Таллиннскую биржу выйдут компании нескольких предпринимателей из ТОП самых богатых людей Эстонии, сейчас энтузиазм угас. Кто-то ждёт более благоприятных условий, а кто-то вовсе похоронил эти планы.
«Ты заплатило мне два раза, “я хочу!” – сказало ты». Министерство обороны переплатило десятки миллионов евро за вооружения на радость правительства США. Из-за бардака и нерасторопности Эстония не досчиталась 80 миллионов евро.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?