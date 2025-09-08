Назад 08.09.25, 08:02 Самая успешная женщина в ТОП самых богатых обошла главу Alexela и основателя LHV Состояние богатейшей женщины в нынешнем ТОПе превысило капиталы некоторых известных предпринимателей-мужчин. В список также вошла новая участница, стоимость активов которой превысила 100 млн евро.

Foto: Picture Alliance / Ute Grabowsky / photothek.de / Scanpix

Если в прошлом году Äripäev оценивал состояние победительницы женского зачета в 129,7 млн евро, то в нынешнем ТОПе сумма выросла до 152,2 млн евро. Это больше, чем у основателя Alexela Хейти Хяэля или одного из основателей LHV Group Андреса Вийземанна.

Новый ТОП самых богатых будет опубликован в Äripäev 10 сентября.

В этом году в список 500 богатейших людей Эстонии вошли 58 женщин. В прошлом году их было 55.

Вот десять самых богатых женщин в ТОПе самых богатых людей Эстонии.