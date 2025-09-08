Деловые ведомости
Самая успешная женщина в ТОП самых богатых обошла главу Alexela и основателя LHV

Состояние богатейшей женщины в нынешнем ТОПе превысило капиталы некоторых известных предпринимателей-мужчин. В список также вошла новая участница, стоимость активов которой превысила 100 млн евро.
Самая успешная женщина в ТОП самых богатых обошла главу Alexela и основателя LHV
Если в прошлом году Äripäev оценивал состояние победительницы женского зачета в 129,7 млн евро, то в нынешнем ТОПе сумма выросла до 152,2 млн евро. Это больше, чем у основателя Alexela Хейти Хяэля или одного из основателей LHV Group Андреса Вийземанна.
Новый ТОП самых богатых будет опубликован в Äripäev 10 сентября.
В этом году в список 500 богатейших людей Эстонии вошли 58 женщин. В прошлом году их было 55.
Вот десять самых богатых женщин в ТОПе самых богатых людей Эстонии.
