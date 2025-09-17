Hepsor и Mitt & Perlebach запускают жилой проект в Риге

Девелопер недвижимости Hepsor сообщил, что первый в столице медицинский центр P113 Tervisemaja, ориентированный на экологически устойчивое мышление, вскоре станет новым домом для центра магнитно-резонансной томографии (МРТ) Medicum.
В последнем квартале 2024 года оборот девелоперской компании Hepsor вырос до 10,5 млн евро, что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период 2023 года. Чистая прибыль за четвертый квартал составила 1 млн евро по сравнению с убытком в 1,3 млн евро годом ранее.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?