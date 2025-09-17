Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,13%293,91
  • OMX Riga−0,4%912,64
  • OMX Tallinn−0,54%1 967,62
  • OMX Vilnius−0,1%1 232,62
  • S&P 500−0,13%6 606,76
  • DOW 30−0,27%45 757,9
  • Nasdaq −0,07%22 333,96
  • FTSE 1000,2%9 213,63
  • Nikkei 225−0,25%44 790,38
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,47
  • 17.09.25, 10:17

Hepsor и Mitt & Perlebach запускают жилой проект в Риге

Девелопер недвижимости Hepsor, акции которого котируются на бирже, подписал договор с Mitt & Perlebach о строительстве двух жилых домов в Риге, которые должны быть готовы к 2027 году.
Hepsor – это уже второй за короткое время застройщик, который объявил о строительстве в столице Латвии Риге.
  • Hepsor – это уже второй за короткое время застройщик, который объявил о строительстве в столице Латвии Риге.
  • Foto: Liis Treimann
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

