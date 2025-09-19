Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,13%293,81
  • OMX Riga0,05%913,82
  • OMX Tallinn−0,08%1 960,74
  • OMX Vilnius0,21%1 233,5
  • S&P 5000,00%6 631,96
  • DOW 300,00%46 142,42
  • Nasdaq 0,94%22 470,73
  • FTSE 1000,07%9 234,18
  • Nikkei 225−0,57%45 045,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,09
  19.09.25, 10:48

Биткоин превысил 117 000 долларов

Благодаря снижению процентной ставки Федеральной резервной системой США и новому упрощенному процессу выпуска крипто-ETF, в четверг рынок криптовалют пошел в рост, а цена биткоина превысила 117 000 долларов за токен.
Цена биткоина в четверг превысила 117 000 долларов за токен.
  • Цена биткоина в четверг превысила 117 000 долларов за токен.
  • Foto: AFP/Scanpix
Стоимость крупнейшей в мире криптовалюты в четверг выросла на 1,5%.
