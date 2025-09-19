Биткоин превысил 117 000 долларов

Благодаря снижению процентной ставки Федеральной резервной системой США и новому упрощенному процессу выпуска крипто-ETF, в четверг рынок криптовалют пошел в рост, а цена биткоина превысила 117 000 долларов за токен.
Два молодых инвестора, родившихся в 2000 году, убеждены, что современным молодым людям начать самостоятельную жизнь сложнее, чем предыдущему поколению, и это побуждает их инвестировать или заниматься торговлей.
Кого опять оскорбил Трамп? Что за акции выросли за день на 83%? Какой индикатор намекает о росте инфляции? Почему биткойн не слушается трейдера, тренера и эксперта по инвестированию Фуада Расулова и опять обновляет исторические максимумы?
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.