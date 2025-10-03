Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,01%292,04
  • OMX Riga0,11%908,11
  • OMX Tallinn0,21%1 950,73
  • OMX Vilnius0,01%1 243,73
  • S&P 5000,49%6 748,58
  • DOW 301,03%46 998,49
  • Nasdaq 0,26%22 902,51
  • FTSE 1000,67%9 491,25
  • Nikkei 2251,85%45 769,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,56
  • OMX Baltic0,01%292,04
  • OMX Riga0,11%908,11
  • OMX Tallinn0,21%1 950,73
  • OMX Vilnius0,01%1 243,73
  • S&P 5000,49%6 748,58
  • DOW 301,03%46 998,49
  • Nasdaq 0,26%22 902,51
  • FTSE 1000,67%9 491,25
  • Nikkei 2251,85%45 769,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,56
  • 03.10.25, 19:07

Крупный турецкий инвестор хочет получить единоличный контроль над действующим в Эстонии туроператором

Крупный турецкий инвестор Нешет Кочкар намерен при первой возможности получить единоличный контроль над туроператором Novaturas, акции которого котируются на Вильнюсской бирже, говорится в сообщении, переданном в Департамент конкуренции.
К числу крупнейших акционеров туроператора, акции которого котируются на Вильнюсской и Варшавской биржах, относятся также Марсель Вихманн и Нейнар Сели.
  • К числу крупнейших акционеров туроператора, акции которого котируются на Вильнюсской и Варшавской биржах, относятся также Марсель Вихманн и Нейнар Сели.
  • Foto: Novaturas
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 04.09.25, 09:50
Novaturas и турецкий инвестор приостановили сделку, переговоры начнутся заново
Второй этап сделки между крупнейшим туроператором Балтии Novaturas и турецким инвестором Нешетом Кочкаром отменен.
Подсказка
  • 01.09.25, 06:00
Осторожно, въезжаем в Латвию: новые требования, индивидуальные проверки и штрафы
С 1 сентября в Латвии начала действовать новая система пересечения границы. И если обладатели эстонских серых паспортов могут облегченно вздохнуть, поскольку эти правила их не затронут, то гражданам третьих стран придется несладко. Помимо того, требования неизбежно повлияют на автобусных перевозчиков и турфирмы.
Подсказка
  • 08.07.25, 16:00
Поменяли отель сами, не предупредив турфирму? Забудьте о компенсации
Если вы купили турпакет и заселились в заграничный отель, но гостиничный номер вам не понравился в первый же день, не спешите менять жилье самостоятельно. Так вы рискуете не только понести гораздо большие расходы, чем планировали, но и остаться без компенсации от туроператора.
Подсказка
  • 10.03.25, 16:45
Турфирмам на заметку: ложные сведения о залоге доведут до полиции
Добавлен комментарий Союза туристических фирм Эстонии (ETFL)
Недавно Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) подал в полицию заявление о преступлении в отношении печально известной турфирмы Kon Tiki Reisid, которая не обеспечила достаточный залог и предоставила TTJA недостоверные данные.
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.09.25, 06:00
Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен
2
Новости
  • 02.10.25, 16:14
Baltika обанкротилась
3
Эпицентр
  • 01.10.25, 06:00
Пролезли с мылом. Продукция эстонской компании попадает в Россию через Казахстан
4
Новости
  • 02.10.25, 11:12
Выручка продавца автомобилей класса люкс стремительно выросла. «Нереально»
5
Новости
  • 02.10.25, 11:07
Сокращения на заводе в Финляндии: почти 1000 человек теряет работу, город бьет тревогу
6
Новости
  • 02.10.25, 12:51
Известный магазин без упаковки закрылся: компания не выдержала конкуренции с торговыми сетями

Последние новости

Биржа
  • 03.10.25, 19:07
Крупный турецкий инвестор хочет получить единоличный контроль над действующим в Эстонии туроператором
Novaturas не направил уведомление на биржу
Новости
  • 03.10.25, 18:20
Галерея: названы самые успешные компании Западной Эстонии
Новости
  • 03.10.25, 17:29
Рахумаа о покупке обанкротишейся компании Baltika: на то была веская причина
Инвестор Тоомас
  • 03.10.25, 16:45
Большое сравнение: на что обратить внимание на Балтийской бирже перед пенсионной реформой в Литве
Смотрите таблицу
Новости
  • 03.10.25, 16:45
Алар Карис обратился в Госсуд по поводу Закона о церквях и приходах
Mнения
  • 03.10.25, 16:27
Делов-то: кина не будет, «Балтика» пошла ко дну, а теневой флот все еще на плаву
Новости
  • 03.10.25, 15:52
Сокращенные из казино-бизнеса Yolo сотрудники пользуются большим спросом у работодателей
В соцсетях распространяется список кандидатов
  • KM
Content Marketing
  • 03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»

Сейчас в фокусе

Шоурум Ferati находится в Пеэтри, Харьюмаа. Компания рекламирует себя как продавца роскошных BMW, Mercedes, Porsche и Ferrari с возможностью оплаты в криптовалюте.
Новости
  • 02.10.25, 11:12
Выручка продавца автомобилей класса люкс стремительно выросла. «Нереально»
В магазине без упаковки можно купить продукты и чистящие средства в собственную тару. Хотя цена за килограмм часто ниже, люди по привычке ходят за покупками в крупные розничные сети.
Новости
  • 02.10.25, 12:51
Известный магазин без упаковки закрылся: компания не выдержала конкуренции с торговыми сетями
Научные опыты в инкубаторе Tehnopol (иллюстративное фото).
Новости
  • 24.01.23, 09:21
Правительство выделяет 386 млн евро на научные исследования и разработки
На сборочной линии Valmet Automotive в Уусикаупунки.
Новости
  • 02.10.25, 11:07
Сокращения на заводе в Финляндии: почти 1000 человек теряет работу, город бьет тревогу
Польша – не страна чудес, а Варшаве еще далеко до Пекина, и все же именно на нее с уважением смотрят эстонские предприниматели.
Подсказка
  • 02.10.25, 06:00
«Европейский Китай» или новый локомотив экономики ЕС: эстонский бизнес присматривается к Польше
Готовые салаты сделали магазин Rocco легендарным в уезде Харью.
Новости
  • 02.10.25, 11:42
Покупатели в печали: популярный магазин, проработавший более 30 лет, скоро закроет двери
Владелец Baltika Индрек Рахумаа оставляет бренд Ivo Nikkolo за концерном и позволяет объявить банкротство розничной сети Baltika.
Новости
  • 02.10.25, 16:14
Baltika обанкротилась
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025