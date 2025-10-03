Крупный турецкий инвестор хочет получить единоличный контроль над действующим в Эстонии туроператором

Если вы купили турпакет и заселились в заграничный отель, но гостиничный номер вам не понравился в первый же день, не спешите менять жилье самостоятельно. Так вы рискуете не только понести гораздо большие расходы, чем планировали, но и остаться без компенсации от туроператора.