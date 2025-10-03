Крупный турецкий инвестор хочет получить единоличный контроль над действующим в Эстонии туроператором
Крупный турецкий инвестор Нешет Кочкар намерен при первой возможности получить единоличный контроль над туроператором Novaturas, акции которого котируются на Вильнюсской бирже, говорится в сообщении, переданном в Департамент конкуренции.
С 1 сентября в Латвии начала действовать новая система пересечения границы. И если обладатели эстонских серых паспортов могут облегченно вздохнуть, поскольку эти правила их не затронут, то гражданам третьих стран придется несладко. Помимо того, требования неизбежно повлияют на автобусных перевозчиков и турфирмы.
Если вы купили турпакет и заселились в заграничный отель, но гостиничный номер вам не понравился в первый же день, не спешите менять жилье самостоятельно. Так вы рискуете не только понести гораздо большие расходы, чем планировали, но и остаться без компенсации от туроператора.
Добавлен комментарий Союза туристических фирм Эстонии (ETFL)
Недавно Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) подал в полицию заявление о преступлении в отношении печально известной турфирмы Kon Tiki Reisid, которая не обеспечила достаточный залог и предоставила TTJA недостоверные данные.