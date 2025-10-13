Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Сезон публикации финансовых отчётов стартует на этой неделе с результатов крупнейших банков и некоторых крупных корпораций. При этом продолжающаяся приостановка работы правительства США ставит под вопрос публикацию данных по инфляции.
Во вторник и среду крупнейшие банки США отчитаются о своих результатах за третий квартал.
Foto: AP/Scanpix
Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на местный рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Государственное управление по регулированию рынка КНР (SAMR) сообщило в пятницу о начале расследования по поводу приобретения компанией Qualcomm израильской Autotalks в июне. Таким образом, производитель чипов оказался в числе все большего числа компаний, вовлеченных в экономическое противостояние между США и Китаем.
Облигации Eleving Group предлагают заманчиво высокую доходность, но получить их эстонскому инвестору сложно и дорого – в зависимости от маклера это может означать ограничения на подписку, повышенные комиссии или даже полное отсутствие доступа к облигациям.
В 29 лет он жил в квартире, по которой бегали крысы. Годы спустя он стал партнером крупнейшего хедж-фонда в мире Bridgewater Associates и работал бок о бок с легендарными инвесторами. Сейчас он возглавляет свою инвестиционную компанию Kate Capital и пишет книги. Такова история американского инвестора и бывшего журналиста «Новой газеты» Пола Подольски.
Благодаря пенсионной реформе 2021 год стал одним из лучших в истории биржи: рост почти на 50% вывел Таллиннскую биржу в мировые лидеры. С нового года аналогичная реформа стартует в Литве, и я уже с нетерпением смотрю на местный рынок, чтобы успеть откусить кусок от его миллиардов.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?