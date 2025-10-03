Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,01%292,04
  • OMX Riga0,11%908,11
  • OMX Tallinn0,21%1 950,73
  • OMX Vilnius0,01%1 243,73
  • S&P 5000,37%6 739,9
  • DOW 300,55%46 773,32
  • Nasdaq 0,34%22 921,34
  • FTSE 1000,48%9 473,22
  • Nikkei 2251,85%45 769,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,6
  • 03.10.25, 16:45

Большое сравнение: на что обратить внимание на Балтийской бирже перед пенсионной реформой в Литве

Благодаря пенсионной реформе 2021 год стал одним из лучших в истории биржи: рост почти на 50% вывел Таллиннскую биржу в мировые лидеры. С нового года аналогичная реформа стартует в Литве, и я уже с нетерпением смотрю на местный рынок, чтобы успеть откусить кусок от его миллиардов.
Вильнюсская биржа привлекает высокой дивидендной доходностью. Средства, высвобождаемые в рамках пенсионной реформы, могут подтолкнуть цены акций к росту, сдвинув их с мертвой точки.
  • Foto: Liis Treimann
Действительно, из 1,3 млрд евро, высвобожденных в сентябре 2021 года, на Таллиннскую биржу попала лишь малая часть, но ее влияние на ускорение биржевого бума нельзя недооценивать. Помимо пенсионных миллиардов, дополнительный импульс дали быстрое восстановление экономики после пандемии, отличные результаты биржевых компаний, стремительный рост вкладов и беспрецедентный бум IPO во главе с Enefit Green.
