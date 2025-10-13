Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,37%293,44
  • OMX Riga0,01%910,81
  • OMX Tallinn−0,6%1 924,28
  • OMX Vilnius−0,25%1 262,23
  • S&P 5000,00%6 552,51
  • DOW 300,00%45 479,6
  • Nasdaq −3,56%22 204,43
  • FTSE 100−0,04%9 423,47
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,26
  • 13.10.25, 11:48

Вкус биржи: все будут плакать, а я такой маркет-нейтральный – выйду сухим из воды

В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и оптимистичным мишкой Фуадом Расуловым обсудили как буржуйский Феррари погорел на радость всему честному народу, констатировали факт, что рынок еле шевелится, и примерили на себя джинсы, акции которых грохнулись на 10%.
Вкус биржи: все будут плакать, а я такой маркет-нейтральный – выйду сухим из воды
  • Foto: Питер Чиборра / Reuters / Scanpix
Ой, бесовская одежа. Что не так с производителем джинсов Levi Strauss?
Уныло давно: почему за исключением пятницы рынок двигался довольно слабо? Типичный вопрос сисадмина: где драйверы? И в чем Дональд Трамп оказался прав?
C жиру бесишься – Хонду купи! Почему грохнулись акции Ferrari?

Статья продолжается после рекламы

Все будут плакать, а я такой маркет-нейтральный – выйду сухим из воды. Фуад Расулов все равно ожидает коррекции?
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
