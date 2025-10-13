Назад 13.10.25, 11:48 Вкус биржи: все будут плакать, а я такой маркет-нейтральный – выйду сухим из воды В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и оптимистичным мишкой Фуадом Расуловым обсудили как буржуйский Феррари погорел на радость всему честному народу, констатировали факт, что рынок еле шевелится, и примерили на себя джинсы, акции которых грохнулись на 10%.

Foto: Питер Чиборра / Reuters / Scanpix

Ой, бесовская одежа. Что не так с производителем джинсов Levi Strauss?

Уныло давно: почему за исключением пятницы рынок двигался довольно слабо? Типичный вопрос сисадмина: где драйверы? И в чем Дональд Трамп оказался прав?

C жиру бесишься – Хонду купи! Почему грохнулись акции Ferrari?

Все будут плакать, а я такой маркет-нейтральный – выйду сухим из воды. Фуад Расулов все равно ожидает коррекции?

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».