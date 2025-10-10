Назад 10.10.25, 16:07 Делов-то: «В зоне действия российского чего-то»: выборы в Нарве и Нобель для Трампа Найдется ли в 2026 году в шкафу у Нобелевского комитета премия для Дональда Трампа? Может ли оборонка стать «вундервафлей», так нужной эстонской экономике? Куда мы все летим, и кто, в конце концов, выиграет выборы в Нарве? В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» эти и другие темы обсуждают Дмитрий Фефилов, Николай Андреев и Алексей Шишкин.

Наконец-то! В Рийгикогу в четверг состоялось обсуждение будущего эстонской экономики как вопроса государственной важности. Начали за здравие: согласно прогнозу Банка Эстонии, в этом году экономический рост составит 0,6%, но в ближайшие два года он уже превысит 3%. И есть все шансы, что Эстония сможет стать одной из стран Европы с самой быстрорастущей экономикой.

По оценке выступившего на заседании предпринимателя и президента Эстонского общества учредителей Аллана Мартинсона нужно найти нишу, где Эстония могла бы стать успешной. Такой сферой, по оценке Мартинсона, могла бы стать оборонная промышленность. Мы правда можем быть успешными, сделав ставку на эту отрасль?

Приближается неделя выборов в Эстонии. И есть муниципалитеты, где результат голосования будет не вполне предсказуемым. И один из них – Нарва. О том, чем нынешние выборы отличаются от предыдущих, и причем тут паспорта и котики – в сюжете нашего корреспондента Николая Андреева. Он поговорил с мэром Нарвы Катри Райк, которая вполне допускает, что по итогам голосования оставит свой пост.

Есть ли идеологическая разница между политиками, борющимися за власть в Ида-Вирумаа? Или это общий круг, разделенный только личными конфликтами?

Мы тут много говорим про угрозу войны, буквально выпуск за выпуском. Но 9 октября подоспели новости, которые намекают и на возможность того, что кое-где напряжение может снизиться. Израиль и ХАМАС согласовали первый этап американского мирного плана, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Я с большой гордостью объявляю, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана. Это означает, что все заложники будут очень скоро освобождены, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию в качестве первых шагов к прочному, долговечному и вечному миру», – написал он в своей соцсети Truth Social.

Израиль уже опубликовал первые кадры вывода подразделений обеспечения к оговоренному рубежу. Важнейшим дедлайном станет понедельник 13 октября. В этот день группировка ХАМАС должна освободить находящихся в плену уже больше двух лет израильских заложников, порядка 25 человек.

Верят ли журналисты ДВ, что заложники скоро окажутся на свободе, а Израиль ослабит давление на сектор Газа?

«Небо наш-небо наш родимый дом». Хотелось бы петь такие песни пассажирам Таллиннского аэропорта, но направлений для полета все меньше. Этой зимой Ryanair не планирует возобновлять пять закрытых еще в феврале маршрутов из Таллинна и сократит количество доступных мест на 110 000. Ирландский лоукостер допускает даже полный уход из страны. Авиакомпания обвинила Таллиннский аэропорт в повышении аэропортовых сборов на 70% и призвала правительство снизить тарифы, чтобы увеличить объем авиаперевозок и число туристов.

Представители аэропорта назвали это заявление «необоснованным», пояснив, что сборы повышены не были, но с 1 апреля 2025 года Таллиннский аэропорт ввел сбор за обеспечение безопасности, о чем все авиакомпании были уведомлены осенью 2024 года. Не взлетим, так поплаваем? Стоит ли смириться с тем, что дешевых билетов больше не будет?