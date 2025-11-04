Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,52%291,36
  • OMX Riga−0,08%910,99
  • OMX Tallinn−0,9%1 906,04
  • OMX Vilnius−0,18%1 260,48
  • S&P 500−0,89%6 791,29
  • DOW 30−0,41%47 142,11
  • Nasdaq −1,49%23 480,57
  • FTSE 1000,14%9 714,96
  • Nikkei 225−1,74%51 497,2
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,91
  • 04.11.25, 19:01

Боссы с Уолл-стрит предупреждают: на фондовых рынках растет риск спада

Глава Goldman Sachs Group Дэвид Соломон и другие топ-менеджеры с Уолл-стрит на саммите, организованном Валютным управлением Гонконга, отметили, что в течение ближайших 12–24 месяцев возможно падение рынков более чем на 10%.
Глава Goldman Sachs Group Дэвид Соломон на саммите в Гонконге
  • Глава Goldman Sachs Group Дэвид Соломон на саммите в Гонконге
  • Foto: Zumapress/Scanpix
При этом они подчеркивают, что такая коррекция не обязательно будет негативным явлением, а скорее естественной частью рыночного цикла.
Сейчас в фокусе

Компания Gunvor Services, зарегистрированная по адресу Торнимяэ, 5, предоставляет агентские и другие вспомогательные услуги компаниям группы.
Новости
  • 03.11.25, 14:23
Швейцарский продавец нефти отозвал в Эстонии четырех руководителей
Яанус Муракас управляет и молочным кооперативом, и пайдеским заводом, судьба которого сейчас обсуждается.
Новости
  • 03.11.25, 08:29
Отношения E-Piim с инвестором испортились: голландцы сделали жесткое предложение
Основная продукция Coolergy – модуль по производству электричества из водорода, который (вместе с криогенным баком для водорода) помещается в легковой прицеп.
Новости
  • 03.11.25, 06:00
На Балтийской электростанции появится новаторское зеленое производство
Один водородный электрогенератор передали в Украину
Еще прошлым летом на Saaremaa Lihatööstus велось небольшое производство, и владелец Вячеслав Леэдо надеялся с помощью инвесторов вдохнуть в предприятие новую жизнь. Теперь компания признана банкротом, а завод уже перешел в собственность нидерландской фирмы.
Новости
  • 03.11.25, 12:54
Голландцы, недавно купившие мясокомбинат у Леэдо, снова выставили его на продажу
С субботы Barbora больше не будет доставлять заказы в Силламяэ.
Новости
  • 03.11.25, 12:13
Интернет‑магазин Maxima сокращает деятельность
На этой неделе о своих результатах отчитаются строительные компании Merko и Nordecon.
Биржа
  • 03.11.25, 08:54
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Андрей Деменков.
Mнения
  • 03.11.25, 11:53
Эстонская налоговая политика выглядит как нервная судорога
Местные выборы наказали центральную власть
BWB и Касса по безработице продолжат совместную работу и в новом году. В этот раз к проекту подключится и Курессаареское профессиональное училище, готовое заняться проведением курсов для сварщиков и практическим обучением слесарей-механиков.
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа

