Назад 30.09.25, 17:35 Таллиннская биржа растет Из всех трех балтийских бирж во вторник выросла лишь таллиннская.

Таллиннская биржа была сегодня единственной, чей индекс вырос

Foto: Лийз Трейманн

Вильнюсская и Рижская биржи снизились на 0,08% и 0,42% соответственно, в то время как Таллиннская биржа выросла на 0,69%. Сводный индекс Baltic Benchmark прибавил 0,16%.