Таллиннская биржа растет

Из всех трех балтийских бирж во вторник выросла лишь таллиннская.
- Таллиннская биржа была сегодня единственной, чей индекс вырос
- Foto: Лийз Трейманн
Вильнюсская и Рижская биржи снизились на 0,08% и 0,42% соответственно, в то время как Таллиннская биржа выросла на 0,69%. Сводный индекс Baltic Benchmark прибавил 0,16%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.