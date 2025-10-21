Инвестор Тоомас: выбрал 10 акций с лучшим потенциалом по советам Уолл-стрит

Благодаря пенсионной реформе 2021 год стал одним из лучших в истории биржи: рост почти на 50% вывел Таллиннскую биржу в мировые лидеры. С нового года аналогичная реформа стартует в Литве, и я уже с нетерпением смотрю на местный рынок, чтобы успеть откусить кусок от его миллиардов.
Несколько недель на моем счёте лежали свободные деньги, и я решил использовать их для небольшой спекулятивной сделки, где соотношение риска и потенциальной прибыли выглядело слишком привлекательно, чтобы упустить шанс.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?