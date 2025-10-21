Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,25%292,38
  • OMX Riga−0,21%912,55
  • OMX Tallinn−0,26%1 901,09
  • OMX Vilnius−0,05%1 261,23
  • S&P 5000,2%6 748,59
  • DOW 300,61%46 991,57
  • Nasdaq 0,08%23 009,66
  • FTSE 1000,25%9 426,99
  • Nikkei 2250,27%49 316,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,51
  • 21.10.25, 15:47

Инвестор Тоомас: выбрал 10 акций с лучшим потенциалом по советам Уолл-стрит

С помощью коллеги я отобрал 10 рекомендаций из акций индекса S&P 500, которые, по мнению аналитиков, имеют наибольший потенциал роста в следующем году.
Я сосредоточился на десяти акциях, которым аналитики прогнозируют через 12 месяцев цену на 40–50% выше нынешней.
  • Foto: Andras Kralla
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

