Падение доллара заставило инвестора года заняться спекуляциями
Инвестор Лев Долгачев говорит, что он слишком молод, чтобы инвестировать в золото, но риски, связанные с ослаблением доллара, он хеджирует за счет спекуляций. На американском рынке у Долгачева открыто 50 позиций.
В радиопередаче «Äripäeva arvamusliider» мы поговорили с Львом Долгачевым о том, что означает ослабление доллара для инвесторов и где искать защиту от долларового риска.
«Многие мои знакомые из инвестиционного сообщества начали делать ставки на рынке США. Уже не все влюблены только в немецкий индекс DAX, хотя я считаю, что у него тоже есть потенциал», – отмечает Лев Долгачев.
Инвестор и предприниматель Лев Долгачев рассказал на Инвестиционном фестивале, как он перешел от портфеля, состоящего из облигаций, к более диверсифицированному портфелю, и насколько трудным оказался этот шаг, когда на счет больше не поступали регулярные денежные вливания.
На мировом рынке облигаций происходят необычные события, однако эстонские инвесторы продолжают отдавать предпочтение этому инструменту. Инвестор года Лев Долгачев объясняет это желанием инвесторов иметь стабильный денежный поток, однако отмечает, что у облигаций больше нюансов, чем может показаться, поэтому не исключает, что в ближайшие годы на балтийском рынке облигаций нас могут ожидать разные происшествия.