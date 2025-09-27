Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,18%290,2
  • OMX Riga−0,4%909,04
  • OMX Tallinn−0,33%1 933,96
  • OMX Vilnius0,17%1 237,69
  • S&P 5000,59%6 643,7
  • DOW 300,65%46 247,29
  • Nasdaq 0,44%22 484,07
  • FTSE 1000,77%9 284,83
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,02
  • 27.09.25, 13:30

Падение доллара заставило инвестора года заняться спекуляциями

Инвестор Лев Долгачев говорит, что он слишком молод, чтобы инвестировать в золото, но риски, связанные с ослаблением доллара, он хеджирует за счет спекуляций. На американском рынке у Долгачева открыто 50 позиций.
В радиопередаче «Äripäeva arvamusliider» мы поговорили с Львом Долгачевым о том, что означает ослабление доллара для инвесторов и где искать защиту от долларового риска.
  • В радиопередаче «Äripäeva arvamusliider» мы поговорили с Львом Долгачевым о том, что означает ослабление доллара для инвесторов и где искать защиту от долларового риска.
  • Foto: Liis Treimann
«Многие мои знакомые из инвестиционного сообщества начали делать ставки на рынке США. Уже не все влюблены только в немецкий индекс DAX, хотя я считаю, что у него тоже есть потенциал», – отмечает Лев Долгачев.
