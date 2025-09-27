Падение доллара заставило инвестора года заняться спекуляциями

Руководитель Clevon: я знаю, что это самый наболевший вопрос

Компания Clevon, покинувшая биржу, была продана американцам, но это вызвало множество вопросов о том, что будет с миноритарными инвесторами, которые остались в компании после ее ухода с биржи. Один из инвесторов видит два возможных сценария.