Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,66%292,89
  • OMX Riga0,26%911,75
  • OMX Tallinn1,73%1 923,26
  • OMX Vilnius0,49%1 262,69
  • S&P 5000,17%6 851,97
  • DOW 30−0,48%47 336,68
  • Nasdaq 0,46%23 834,72
  • FTSE 100−0,16%9 701,37
  • Nikkei 225−1,74%51 497,2
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,34
  • OMX Baltic0,66%292,89
  • OMX Riga0,26%911,75
  • OMX Tallinn1,73%1 923,26
  • OMX Vilnius0,49%1 262,69
  • S&P 5000,17%6 851,97
  • DOW 30−0,48%47 336,68
  • Nasdaq 0,46%23 834,72
  • FTSE 100−0,16%9 701,37
  • Nikkei 225−1,74%51 497,2
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,34
  • 04.11.25, 08:48

Ловушка для девелоперов. Высокорисковая бизнес-модель заставляет инвесторов насторожиться

Девелоперы, выпустившие в этом году публичные облигации, все сильнее зависят от новых заимствований, а связанный с этим высокий риск подает инвесторам сразу несколько тревожных сигналов.
Финансовый эксперт Кристо Крумм видит риски в бизнес-модели двух девелоперов, привлекших средства с помощью облигаций. Он перечисляет причины возможной зависимости компаний от новых займов для обслуживания уже имеющихся обязательств: отрицательный денежный поток, низкая рентабельность и возросшая долговая нагрузка.
  • Финансовый эксперт Кристо Крумм видит риски в бизнес-модели двух девелоперов, привлекших средства с помощью облигаций. Он перечисляет причины возможной зависимости компаний от новых займов для обслуживания уже имеющихся обязательств: отрицательный денежный поток, низкая рентабельность и возросшая долговая нагрузка.
  • Foto: Andras Kralla
Чтобы выглядеть надежными в глазах инвесторов, застройщики могут искусственно поддерживать уровень собственного капитала компаний, замечает финансовый эксперт.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 04.11.25, 06:00
Пенсия, дивиденды или надежда на детей: во что инвестируют местные бизнесмены
Недвижимость, собственное производство, инструменты фондового рынка – вот основные инвестиционные стратегии предпринимателей, когда речь заходит об обеспечении своего пенсионного будущего. А некоторые опрошенные ДВ бизнесмены возлагают надежды и на младшее поколение.
Новости
  • 31.10.25, 17:50
Семья Пийльманн совершила крупнейшую сделку с недвижимостью в этом году. «Значит, сделки выгодные»
«Впереди еще несколько крупных и интересных сделок»
Вероятно, крупнейшая сделка на рынке недвижимости в этом году – продажа торгового центра Solaris – укрепляет позиции семьи Пийльманн на эстонском рынке. Участники рынка считают, что уход иностранных владельцев с эстонского рынка недвижимости открывает выгодные возможности для местных состоятельных инвесторов.
Новости
  • 03.11.25, 17:41
Значительная реструктуризация исказила финансовые результаты концерна Линнамяэ
Крупный предприниматель Маргус Линнамяэ, объединяющий под управлением MM Grupp около сотни компаний, зафиксировал в последнем финансовом году падение оборота почти на 560 млн евро. В то же время оборот его второго концерна MM Pharma вырос примерно на 550 млн евро.
Новости
  • 31.10.25, 12:14
Торговый центр Solaris меняет собственника
Компания P&E Real Estate HoldCo OÜ, принадлежащая семье Пийльманн, приобретает у шведского инвестиционного фонда Sveafastigheter Fersen торговый центр Solaris в центре Таллинна.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 17:39
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.11.25, 14:23
Швейцарский продавец нефти отозвал в Эстонии четырех руководителей
2
Новости
  • 03.11.25, 08:29
Отношения E-Piim с инвестором испортились: голландцы сделали жесткое предложение
3
Новости
  • 03.11.25, 06:00
На Балтийской электростанции появится новаторское зеленое производство
Один водородный электрогенератор передали в Украину
4
Новости
  • 03.11.25, 12:54
Голландцы, недавно купившие мясокомбинат у Леэдо, снова выставили его на продажу
5
Новости
  • 31.10.25, 06:00
Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось?
6
Новости
  • 03.11.25, 12:13
Интернет‑магазин Maxima сокращает деятельность

Последние новости

Биржа
  • 04.11.25, 08:48
Ловушка для девелоперов. Высокорисковая бизнес-модель заставляет инвесторов насторожиться
Биржа
  • 04.11.25, 06:00
Пенсия, дивиденды или надежда на детей: во что инвестируют местные бизнесмены
Интервью
  • 03.11.25, 19:00
Глава Кассы по безработице: экономия в 9 млн евро будет достигнута в основном за счет персонала
Новости
  • 03.11.25, 17:41
Значительная реструктуризация исказила финансовые результаты концерна Линнамяэ
Биржа
  • 03.11.25, 16:53
Департамент конкуренции изучает планы турецкого инвестора по Novaturas
Новости
  • 03.11.25, 15:25
Компании Rand ja Tuulberg и Ehitustrust подписали договор о реконструкции Нарвской больницы
  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа
Новости
  • 03.11.25, 14:23
Швейцарский продавец нефти отозвал в Эстонии четырех руководителей

Сейчас в фокусе

Компания Gunvor Services, зарегистрированная по адресу Торнимяэ, 5, предоставляет агентские и другие вспомогательные услуги компаниям группы.
Новости
  • 03.11.25, 14:23
Швейцарский продавец нефти отозвал в Эстонии четырех руководителей
Яанус Муракас управляет и молочным кооперативом, и пайдеским заводом, судьба которого сейчас обсуждается.
Новости
  • 03.11.25, 08:29
Отношения E-Piim с инвестором испортились: голландцы сделали жесткое предложение
Основная продукция Coolergy – модуль по производству электричества из водорода, который (вместе с криогенным баком для водорода) помещается в легковой прицеп.
Новости
  • 03.11.25, 06:00
На Балтийской электростанции появится новаторское зеленое производство
Один водородный электрогенератор передали в Украину
Еще прошлым летом на Saaremaa Lihatööstus велось небольшое производство, и владелец Вячеслав Леэдо надеялся с помощью инвесторов вдохнуть в предприятие новую жизнь. Теперь компания признана банкротом, а завод уже перешел в собственность нидерландской фирмы.
Новости
  • 03.11.25, 12:54
Голландцы, недавно купившие мясокомбинат у Леэдо, снова выставили его на продажу
С субботы Barbora больше не будет доставлять заказы в Силламяэ.
Новости
  • 03.11.25, 12:13
Интернет‑магазин Maxima сокращает деятельность
На этой неделе о своих результатах отчитаются строительные компании Merko и Nordecon.
Биржа
  • 03.11.25, 08:54
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Андрей Деменков.
Mнения
  • 03.11.25, 11:53
Эстонская налоговая политика выглядит как нервная судорога
Местные выборы наказали центральную власть
Анастасия Марышева рассказывает в подкасте «Tervisетark» о том, как сохранить здоровье глаз в современном мире, полном экранов, сухого воздуха и стресса. Узнайте, как вернуть своим глазам комфорт и ясность взгляда.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025