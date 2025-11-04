Ловушка для девелоперов. Высокорисковая бизнес-модель заставляет инвесторов насторожиться

Финансовый эксперт Кристо Крумм видит риски в бизнес-модели двух девелоперов, привлекших средства с помощью облигаций. Он перечисляет причины возможной зависимости компаний от новых займов для обслуживания уже имеющихся обязательств: отрицательный денежный поток, низкая рентабельность и возросшая долговая нагрузка.
Чтобы выглядеть надежными в глазах инвесторов, застройщики могут искусственно поддерживать уровень собственного капитала компаний, замечает финансовый эксперт.
Недвижимость, собственное производство, инструменты фондового рынка – вот основные инвестиционные стратегии предпринимателей, когда речь заходит об обеспечении своего пенсионного будущего. А некоторые опрошенные ДВ бизнесмены возлагают надежды и на младшее поколение.
«Впереди еще несколько крупных и интересных сделок»
Вероятно, крупнейшая сделка на рынке недвижимости в этом году – продажа торгового центра Solaris – укрепляет позиции семьи Пийльманн на эстонском рынке. Участники рынка считают, что уход иностранных владельцев с эстонского рынка недвижимости открывает выгодные возможности для местных состоятельных инвесторов.
Крупный предприниматель Маргус Линнамяэ, объединяющий под управлением MM Grupp около сотни компаний, зафиксировал в последнем финансовом году падение оборота почти на 560 млн евро. В то же время оборот его второго концерна MM Pharma вырос примерно на 550 млн евро.
